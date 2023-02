Pellegrini: Nebyť referenda, Hegerova vláda sa mohla držať moci ešte rok

Sľubom bývalých koaličných strán o tom, že schvália predčasné voľby, sa nedalo veriť a nebyť toho, že k referendu prišlo takmer 1,3 milióna ľudí, by sa možno vláda Eduarda Hegera (OĽANO) držala moci až do marca 2024. V TASR TV to povedal predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Pripomenul, že pred konaním referenda síce padli určité politické prísľuby, ale reálne sa hlasovalo až po ňom. „Koaličné strany oznámili iba to, že hlasovať o zmene ústavy budú až po referende. A pri tom, ako poznáme fungovanie torza tejto vládnej koalície, im nemôžeme veriť ani nos medzi očami,“ tvrdí Pellegrini.

Aj keď poslanci bývalej vládnej koalície napokon skrátenie volebného obdobia podporili, otázkou podľa neho ostáva, prečo až v septembrovom termíne. Vláda funguje v obmedzenom režime pod kontrolou prezidentky a v Národnej rade (NR) SR podľa neho nie je stabilná väčšina.

„Parlament nie je pod kontrolou, a preto sa po páde vlády a strate väčšiny snažia politici v normálnych krajinách dosiahnuť predčasné voľby čo najskôr,“ povedal Pellegrini, podľa ktorého hrozí prijímanie nekvalitnej legislatívy z predvolebných dôvodov.

Líder Hlasu-SD tvrdí, že SaS vôbec nemusela akceptovať požiadavku OĽANO na jesenný volebný termín. „Pri hlasovaní o mojom pozmeňujúcom návrhu, aby boli voľby 24. júna, bolo spolu so Sme rodina k dispozícii 75 hlasov. Stačilo 15 poslancov SaS a mali by sme voľby 24. júna. SaS sa rozhodla, že tu treba byť do 30. septembra,“ uviedol Pellegrini.

Nesúhlasí tiež s tým, že sa do ústavy nedostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendom. „Tak ako majú ľudia právo nám moc dať, som presvedčený, že musia mať právo nám moc aj odobrať. Ak Hlas bude súčasťou vlády a ja budem pri tom, tak navrhneme zmenu ústavy tak, aby v nej bola aj možnosť referenda,“ vyhlásil Pellegrini.

Súčasťou novely ústavy bolo aj ústavné zakotvenie aktuálneho volebného systému, podľa Pellegriniho je však Hlas-SD napriek tomu otvorený aj diskusii o jeho zmenách. Cieľom by podľa neho malo byť lepšie zastúpenie regiónov v parlamente.

Hlas-SD podľa neho zrejme pôjde do volieb samostatne, nevylučuje však absorbovanie nejakej menšej strany a avizuje vstup do politiky nových osobností. „Mojou víziou je viesť slušnú kampaň. Aj keď my určite budeme čeliť ťažkým a vulgárnym útokom a bude veľa špiny, ale my si budeme držať úroveň politiky slušnú, pragmatickú a budeme hovoriť o budúcnosti tejto krajiny,“ doplnil Pellegrini.