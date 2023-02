Prezidentka: Spolupráca s dočasne poverenou vládou je intenzívna

„Každý jeden z nich musíme posúdiť jednak z hľadiska kompetencií, aj z hľadiska obsahu. Komunikácia prebieha takmer denne, treba však povedať, že nie každý dokument schvaľovaný na vláde podlieha môjmu súhlasu. Sú aj rozhodnutia, ktoré súhlas nevyžadujú, a sú aj také, kde ani môj súhlas nie je potrebný, pretože tú kompetenciu vláda ako odvolaná nemá. Boli aj veci, ktoré som neodsúhlasila, a boli aj také, ktoré som poverenej vláde vrátila,“ objasnila prezidentka.

Osobitné sú podľa nej práve rozhodnutia, o ktorých už vláda rozhodovať nemôže. Ide o závažné otázky vnútornej alebo zahraničnej politiky, podľa Čaputovej nie je celkom jasné, ktoré dokumenty do tejto definície patria. „Prax ukazuje, že niektoré strategické dokumenty, ktorých schválenie je predpokladom čerpania eurofondov, sú polemické, či spadajú do jednej alebo druhej oblasti. Bolo by pritom veľmi praktické ich schváliť práve pre to, aby mohli obce čerpať prostriedky z eurofondov. Nebránila by som sa v budúcnosti vôbec bližšej špecifikácii toho, čo sú závažné otázky v našej legislatíve,“ upozornila.

Prezidentka tiež verí, že sa v budúcnosti zlepší čerpanie eurofondov na Slovensku, to však už musí podľa nej nastaviť nové ministerstvo a nová vláda. Upozornila, že dlhodobo je v tomto smere naša krajina najhoršia v efektivite. „Inšpirácií je veľa, napríklad aj v susednom Poľsku, kde čerpanie posunuli na nižšiu úroveň riadenia, teda na regióny. Aj administratívne zjednodušenie čerpania eurofondov by pomohlo samosprávam i ďalším povereným subjektom,“ dodala Čaputová.

Pozitívne tiež vníma opätovné schválenie obedov zadarmo Národnou radou SR. Zdôraznila, že už pri ich zrušení vetovala zákon a namietala, že bolo zrušené dobré sociálne opatrenie. „Som rada, že sa z tohto hľadiska do našej legislatívy opäť vrátilo,“ skonštatovala.