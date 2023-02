Čaputová: Verím, že s Pavlom budeme hlasom rozumu a rešpektu k európskym hodnotám

Zvolený český prezident, ktorému prišla osobne zagratulovať k víťazstvu do jeho volebného štábu, je jej názorovo aj hodnotovo blízky, vysvetlila Čaputová. Očakáva preto dobrú a konštruktívnu spoluprácu. „Na spoluprácu sa teším. Verím, že bude intenzívna a že spoločne budeme môcť byť aj v rámci regiónu silným hlasom rozumu, prozápadnej orientácie a rešpektu k európskym hodnotám,“ naznačila budúcu formu spolupráce s Pavlom slovenská prezidentka.

Zeman pripomenul, že Pavlovi síce svoj hlas nedal, ale rešpektuje vôľu voličov a praje si pokračovanie úspešnej česko-slovenskej spolupráce. „Prajem pánovi Petrovi Pavlovi, s ktorým sa stretnem 13. februára, aby bol úspešný v záujme Českej republiky,“ povedal český prezident.

Pavel sa v rozhovore pre TASR už vyjadril, že by ho užšia forma spolupráce so slovenskou prezidentkou poctila a potešila. „Myslím si, že by taký druh vzťahu medzi našimi krajinami bol určite na prospech nielen našich krajín, ale možno aj regiónu,“ povedal vtedy Pavel.

O témach, ktoré by chceli spoločne presadzovať či o konkrétnych formách spolupráce však zatiaľ nehovorili. „Verím, že na to bude príležitosť na nadchádzajúcej návšteve Slovenska,“ uviedol v rozhovore. Povedal tiež, že na Slovensko sa chystá v týždni po svojej inaugurácii, ktorá bude 9. marca.