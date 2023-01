V podniku našli 25 opitých detí do 18 rokov, polícia avizuje ďalšie kontroly

Hodnotu 1,83 promile alkoholu v dychu namerali policajti iba 16-ročnému mladíkovi počas akcie v mestách Skalica a Holíč, zameranej na požívanie alkoholu mládežou. Navštívili tri vytypované podniky, v dvoch skalických u mládežníkov alkohol nepotvrdili, v Holíči v jedinom zistili až 25 opitých detí od 15 do 18 rokov. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.

"Policajti všetky prípady opitých detí na mieste zadokumentovali a spisy v najbližších dňoch postúpia obciam, v ktorých majú trvalé bydlisko na ďalšie konanie. Mladiství budú v sprievode svojich rodičov riešení za požívanie alkoholu. Vo veci bude konať aj príslušný odbor sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny," uviedla hovorkyňa. Polícia bude podľa jej vyjadrenia v podobných kontrolách v rámci celého Trnavského kraja pokračovať.

V zmysle zákona deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 h na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Za porušenie zákona môže hroziť zákonnému zástupcovi nielen finančná pokuta, ale aj pozastavenie vyplácania prídavkov na dieťa. "Apelujeme na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, kde a ako trávia ich deti svoj voľný čas. Odhliadnuc od problémov, do ktorých popíjaním zatiahnu seba a svojich blízkych, si môžu vážne poškodiť svoje zdravie," doplnila Antalová.