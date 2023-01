Bratislavské policajné stanice mali neohlásenú kontrolu. Takto dopadla

V rámci stredajšej (25. 1.) kontroly sa ombudsman Róbert Dobrovodský spoločne s Andreou Bachovou zo sekcie ochrany základných práv a slobôd KVOP zameral na ľudskoprávne a zákonné štandardy v celách policajného zaistenia a v určených priestoroch.

"Zisťovali sme existenciu takzvaných vyhradených priestorov, ktoré sú dnes ilegálne a nesmú sa už vyskytovať," priblížil ombudsman. Rovnako sa zameriavali aj na to, či obmedzenie osobnej slobody fyzickej osoby a jej následného umiestnenia do uvedených priestorov bolo v súlade so zákonom.

Neohlásený monitoring uskutočnila KVOP v rámci dvoch obvodných oddelení Policajného zboru v Petržalke a tiež na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave. "Do ruky sme vzali záznamy osoby, ktorú približne tri minúty pred naším príchodom eskortovala polícia z oddelenia policajného zaistenia na Račianskej ulici v Bratislave," poukázal Dobrovodský.

V rámci neohlásených výjazdov kontrolovali aj priestory a materiálne podmienky ciel policajného zaistenia a určených priestorov. KVOP zároveň zaujímal postup polície a policajnej praxe pri umiestňovaní osôb obmedzených na osobnej slobode do takýchto priestorov. Rovnako kontrolovali evidenciu záznamov, všímali si napríklad, či bola osoba pred umiestnením do cely o svojich právach riadne poučená. "A či jej bolo umožnené vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb," doplnil ombudsman.