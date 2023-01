Premiér: Verím, že poslanci dohodu na septembrovom termíne volieb dodržia

"Verím, že tých 90 poslancov, ktorí deklarovali podporu tomuto návrhu, svoje slovo dodrží," povedal.

Upozornil, že finálne rozhodnutie je tak či tak v rukách poslancov Národnej rady SR, rešpektuje v tejto súvislosti i to, že sa hlasovať bude až v utorok (31. 1.). Zároveň však priznáva, že oddialenie hlasovania po ukončenej rozprave k bodu nepovažuje za šťastné. "Ak poslanci dorokovali, mohli to odhlasovať hneď. Nie je to dobrá vizitka ani parlamentu, ani koalície," uviedol.

Parlament v stredu (25. 1.) schválil zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné uznesením, na ktorého schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov poslancov. Vo štvrtok (26. 1.) viedli poslanci diskusiu, v hre je viacero termínov. Hlasovať o nich budú v utorok (31. 1.) o 17.00 h.