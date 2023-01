Tím k Rázsochám je nekompletný, tvrdí vláda. Treba podľa nej odstrániť i rušivé vplyvy iných osôb

Ministerstvo má tiež odstrániť rušivé vplyvy iných osôb. Vyplýva to z krízových opatrení pre ministerstvo od vlády.

"Chýba zhruba osem až desať odborných kapacít, ktoré v tejto fáze projektu mali plnohodnotne plniť svoju úlohu," priblížil Úrad vlády (ÚV) SR. Kritizuje, že paralelne prebiehajúce procesy zastrešuje jedna osoba. "Toto nie je akceptovateľné jednak z dôvodu odbornej a ľudskej kapacity, ako aj z dôvodu zastupiteľnosti," ozrejmil.

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) tiež upozornila na osoby, ktoré sa podieľajú na riadení dodávateľov či projektového tímu nemocnice aj napriek tomu, že nie sú jeho súčasťou. "Je bezpodmienečne nutné, aby MZ SR funkčne oddelilo projektový tím nemocnice Rázsochy od rušivých vplyvov iných osôb, ktoré nie sú uvedené v štruktúre tímu," upozornil tiež úrad.

ÚV poukazuje na to, že pri viacerých termínoch sa rezort oneskoruje aj o niekoľko mesiacov. Ministerstvu okrem iného nariadil do 30. januára vypracovať komplexný harmonogram. "So všetkými procesmi dodávateľa projektovej dokumentácie a inžinieringu, procesu EIA, verejného obstarávania, štátnej expertízy, stavebného povolenia, podpisu zmluvy s dodávateľom stavby a začatia výstavby v grafickej podobe tak, aby bol stotožnený so všetkými účastníkmi projektu," spresnil úrad. Má tiež potvrdiť termín vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

Úrad vlády SR varoval, že meškanie s termínmi projektu môže ohroziť financie z plánu obnovy. Dočasne poverený šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) sa neobáva, že by Slovensko o peniaze prišlo. Rezort podľa neho o problémoch vie a rieši ich "za jazdy". V plnení krízových opatrení, ktoré v stredu (25. 1.) schválila vláda, nevidí závažný problém. Podľa návrhu má o ich plnení informovať raz do mesiaca. "Budeme spolupracovať tak, aby sme všetky časové limity, ktoré máme, splnili," ubezpečil Lengvarský.