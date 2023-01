Dědeček žiadal o prepustenie z väzby, takto rozhodol súd

Obvinený vodič Dušan Dědeček z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy zostáva stíhaný vo väzbe. V stredu o tom na neverejnom zasadnutí rozhodol sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I, keď zamietol žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu.

Rozhodnutie nie je právoplatné. O sťažnosti obvineného bude rozhodovať bratislavský krajský súd. Informoval o tom hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

Sudca zamietol aj žiadosť Dědečka o náhradu väzby probačným dohľadom súdneho úradníka. "Máme za to, že nie sú splnené dôvody na väzobné stíhanie," uviedol obhajca obvineného Jiří Kučera v reakcii na stredajšie rozhodnutie. Z nového znaleckého posudku podľa jeho slov vyplýva, že obvinený nie je závislý na alkohole a ani ho nadmerne nepožíva.

"Je to jedna zo skutočností, ktoré sú obsiahnuté vo vyšetrovacom spise. Ale dôkazy sa hodnotia jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach," reagoval prokurátor a hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo. Priblížil, že prípravné konanie by mohlo byť ukončené do štyroch až piatich týždňov. Čaká sa ešte na niektoré znalecké posudky.

Dědeček čelí obvineniu z trestného činu všeobecného ohrozenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo až doživotie. Väzobne stíhaný je od októbra 2022 pre dôvodnú obavu z pokračovania v trestnej činnosti.

Obvinený pod vplyvom alkoholu šoféroval vlani 2. októbra neskoro večer auto, ktoré narazilo v centre Bratislavy do zastávky mestskej hromadnej dopravy Zochova. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a niekoľko zranených.