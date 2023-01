Hypnóza sa bežne používa na liečenie, no v médiách ju vykresľujú ako mágiu. Funguje?

Hypnózu možno vnímať ako „stav bdelého vedomia (alebo vedomia), v ktorom je pozornosť človeka oddelená od jeho bezprostredného prostredia a je pohltená vnútornými zážitkami, ako sú pocity, poznanie a predstavy“.

Hypnotická indukcia zahŕňa sústredenie pozornosti a imaginatívneho zapojenia do bodu, kedy sa to, čo si predstavujete, javí ako skutočné.

Hypnózu možno považovať za meditatívny stav, ku ktorému sa človek môže naučiť pristupovať vedome a zámerne, s terapeutickým účelom. Návrhy sa potom dávajú buď slovne, alebo pomocou snímok zamerané na požadovaný výsledok. Môže to byť na zmiernenie úzkosti prístupom k pokoju a relaxácii, pomoc pri zvládaní vedľajších účinkov liekov alebo na zmiernenie bolesti alebo iných symptómov.

V závislosti od poskytnutých návrhov je hypnóza zvyčajne relaxačným zážitkom, ktorý môže byť veľmi užitočný u pacienta, ktorý je napätý alebo úzkostný.

Hypnóza sama o sebe nie je terapiou, ale môže byť nástrojom, ktorý uľahčuje aplikáciu terapie.

Hypnotické stavy sa používajú na liečenie odkedy ľudstvo existuje, ale keďže hypnóza môže byť zneužitá na takzvanú zábavu a v médiách bola vykresľovaná ako niečo tajomné a magické, čo sa údajne vymykalo kontrole hypnotického subjektu, pozeralo sa na ňu s nedôverou.

Mozog má dve mozgové hemisféry a zatiaľ čo v našom normálnom bdelom stave má ľavý mozog tendenciu byť dominantnejší a možno ho prirovnať k našej „vedomej mysli“.

Je to intelektuálnejšia, vedomejšia a racionálnejšia časť nás samých. Keď sa uvoľníme alebo sa hlboko zapojíme do nejakej činnosti, náš pravý mozog sa stane dominantnejším.

Pravý mozog možno považovať za emocionálnejšiu, kreatívnejšiu časť nás samých, ktorá komunikuje so symbolmi a obrazmi, a možno ju považovať za našu „nevedomú myseľ“. Vždy je problém povedať si, aby sme neboli naštvaní alebo znepokojení, pretože slová nie sú jazykom pravého mozgu. Ale človek môže namaľovať obraz slova pomocou riadených obrázkov alebo metafor.

Aj keď tento popis môže príliš zjednodušiť nervové spracovanie ľavej a pravej hemisféry, je to užitočný spôsob, ako pacientom vysvetliť hypnózu.

Na vstup do hypnózy je potrebné zamerať pozornosť (to sa deje počas hypnotickej indukcie) a existuje mnoho spôsobov, ako to dosiahnuť. Plameň sviečky alebo obrazovka počítača môže byť vizuálnym ohniskom. Sluchovým zameraním môže byť hudba, spievanie alebo používanie mantier.

Jednou z najjednoduchších metód je zapojiť pacientovu predstavivosť pomocou oživenia (alebo opätovného prežívania) zážitku, sna alebo fantázie. Hypnóza môže byť použitá formálne pri terapeutickom sedení alebo neformálne v rozhovore riadením pozornosti pacienta a zapojením jeho predstavivosti.

Pacienti sa potom môžu naučiť autohypnóze, čo znamená, že môžu vstúpiť do tohto stavu zámerne podľa vlastného uváženia, využívať predstavy a sugescie, aby si pomohli.