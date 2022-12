Parlament vyslovil nedôveru vláde

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde v parlamente prešiel, za hlasovalo 78 poslancov, proti ich bolo 20. Dvaja poslanci nehlasovali a 2 sa zdržali. Ešte pred hlasovaním opustili sálu poslanci OĽANO.

Ešte počas štvrtka ponúkol minister financií Igor Matovič (OĽANO) svoju demisiu, pokiaľ SaS stiahne podpisy spod návrhu na vyslovenie nedôvery a podporí rozpočet.

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala opozičná SaS. Pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Líder SaS Richard Sulík v pléne počas diskusie uviedol, že si vie po páde vlády predstaviť jej riadnu a zmysluplnú rekonštrukciu. V takom prípade by SaS kabinet podporila, no nebola by jeho súčasťou. Hovoril aj o možnosti predčasných volieb či úradníckej vlády.

V pléne vystúpili aj viacerí členovia vlády a premiér. Návrh SaS odmietali. Liberálov vyzvali, aby urobili krok späť. Argumentovali zachovaním demokratickej vlády a upozorňovali na riziká návratu Smeru-SD a Hlasu-SD.