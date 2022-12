Fico: Pellegrini a spol. si neprečítali návrh a podpísali to, čo napísala SaS

Strana Smer-SD zahlasuje za pád vlády, ale neurobí nič, aby pomohla Richardovi Sulíkovi (SaS) vrátiť sa naspäť do vládnej koalície. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico. Zároveň požiadal SaS, aby prestala útočiť na Smer-SD, ak chce ich hlasy.

Predsedu Smeru-SD podľa vlastných slov šokovalo potvrdenie Petra Pellegriniho (Hlas-SD), že podpísal Sulíkov návrh na vyslovenie nedôvery vláde bez toho, aby ho prečítal. „Pellegrini a spol. si neprečítali návrh a podpísali to, čo napísala SaS, a v tom návrhu je napísané, že vládu treba odvolať preto, lebo ako keby rezignovala na boj s mafiánskym štátom a s korupciou,“ priblížil Fico na tlačovej besede. Tvrdí, že Sulík nechce predčasné voľby, chce sa len vrátiť naspäť do vlády.

Diskusia k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa v parlamente začala vo štvrtok popoludní. Sulík v úvode skonštatoval, že ak by sa podarilo vysloviť nedôveru kabinetu, mohla by sa riadne a zmysluplne rekonštruovať. V takomto prípade by jej vládnutie SaS v parlamente podporila. Deklaroval, že SaS by nebola jej súčasťou a odmietol tvrdenia Smeru-SD. Vystúpil aj premiér Eduard Heger (OĽANO), argumenty opozície na pád vlády odmietol. Do diskusie sa prihlásilo 14 poslancov, na rad sa zatiaľ nedostali, keďže diskusii dominovali vyjadrenia ministrov. Rokovanie má pokračovať v piatok (9. 12.) ráno.