SHMÚ: Mrazy, zaznamenané počas tohtoročnej jesene, zatiaľ neboli veľmi silné

Skonštatoval to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v klimatologickom zhodnotení 47. týždňa. Upozornil, že koncom novembra môže pri silných mrazoch klesnúť teplota vzduchu na najmrazivejších miestach Slovenska na úroveň okolo mínus 20 stupňov C, a to nielen vo vysokých horských polohách.

„Na konci jesene sa zvyknú v charaktere počasia u nás prejavovať príznaky zimy. Stalo sa to aspoň v niektorých oblastiach Slovenska aj v tomto roku. Nie iba v stredných horských polohách, ale aj v nižších nadmorských výškach napadal na konci druhej novembrovej dekády prvý sneh v tohtoročnej zimnej sezóne,“ skonštatovali meteorológovia.

Najviac snehu bolo podľa ich slov 19. a 20. novembra, keď bol okrem vysokohorských, tatranských stredohorských a podhorských meteorologických staníc aj v Liesku na severnej Orave (osem cm), v Oravskej Lesnej (štyri cm) či v Telgárte, v Prešove, v Bardejove, v Stropkove a v Medzilaborciach (všade jeden cm). Na ostatných staniciach s vyššou nadmorskou výškou bola pozoruhodnejšia snehová pokrývka v Tatranskej Javorine (10 cm) a v Podolínci (7 cm ).

„Nad zemským povrchom bez snehovej pokrývky, čo je v súčasnosti na väčšine územia Slovenska, aj keď tam prenikne studený vzduch, sa nemôže ďalej ochladzovať. Preto aj mrazy, ktoré boli v priebehu tohtoročnej jesene zatiaľ na Slovensku zaznamenané, neboli veľmi silné,“ poznamenali meteorológovia. Podotkli, že mimo vysokohorských polôh bol najsilnejší mráz 19. novembra, a to na Kojšovskej holi (mínus 9,7 stupňa C) a v Tatranskej Javorine (mínus 9,5 stupňa C). Najnižšia teplota vzduchu počas jesene bola podľa meteorológov zatiaľ mínus 13,8 stupňa C, a to na Lomnickom štíte 19. novembra.

SHMÚ tiež hovorí o miernom až výrazom pôdnom suchu ojedinele na západnom Slovensku. Dodal, že začínajúce sucho zasahuje 15 percent územia. Čo sa týka meteorologického sucha, podľa slov SHMÚ sa veľmi suché podmienky vyskytujú na siedmich staniciach na západnom a strednom Slovensku. Extrémne sucho je len v Banskej Štiavnici aj v Čadci. „Veľmi sucho je okrem staníc na západnom a strednom Slovensku aj na východe v Medzilaborciach a Orechovej,“ dodal SHMÚ. Deficit zrážok za posledných 90 dní je podľa jeho slov najvyšší v Banskej Štiavnici a v Topoľčanoch.