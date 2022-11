​Pacient na prehliadke u zubára zistil, že má čierne kosti. Bizarný incident súvisí s akné

„Mám čierne kosti. Teda moje kosti, kosti v mojom tele, sú čierne,“ šokoval na TikToku používateľ Archie, ktorý sa s priaznivcami podelil o svoj nezvyčajný príbeh. V ňom hovorí o tom, ako dospel k tomuto zisteniu a prečo sa jeho oporná sústava líši od tej, ktorú možno nájsť u bežného človeka.

Čierne kosti kvôli akné

Zmenu sfarbenia ľudských kostí môže spôsobiť ochorenie, ktoré Archie pomenoval „minocyklínové ochorenie čiernych kostí“. Minocyklín je liečivo, ktoré sa aj v našich končinách používa pri liečbe zápalov, napríklad v prípade zápalu pľúc, artritídy, či dokonca akné.

Archie sa dostal do kontaktu s minocyklínom počas štúdia na strednej škole, keď mu ho predpísali lekári na liečbu akné. Hoci bol oboznámený s možnými vedľajšími účinkami liečiva, školák na sebe dlho nepozoroval žiadne negatívne zmeny, čo sa však zmenilo, keď mu vyrástol zub múdrosti.

„Začal mi rásť zub múdrosti a bol čierny. Hneď som si pomyslel, panebože, hnijú mi zuby,“ hovorí Archie vo videu. „Ukázalo sa, že mám čiernu celú sánku, a podľa lekárov pravdepodobne aj zvyšok lebky a väčšinu zvyšných kostí.“ Mladíkovi ostali len biele zuby, ktoré mu vyrástli ešte predtým, ako začal užívať minocyklín.

Podobný prípad bol zaznamenaný aj u 52-ročnej ženy, ktorá takisto užívala minocyklín na liečbu akné. Keď ju po 32 rokoch od nasadenia liečby odporučili na operáciu kolena, lekári s prekvapením konštatovali, že aj v jej prípade došlo k vzniku „ochorenia čiernych kostí“.

Journal of Orthopaedic Surgery and Research ďalej vysvetľuje, že operácia napriek nečakanému zvratu pokračovala až do úspešného konca. Lekári však varujú svojich kolegov pred potenciálnymi účinkami liečiva, ktoré by si mohli zameniť za iné diagnózy súvisiace so zmenenou farbou kostí.

„Minocyklínové ochorenie čiernych kostí je raritný úkaz, pri náleze ktorého môže dôjsť k dôvodným obavám,“ uvádzajú odborníci v prípadovej štúdii. „V súčasnosti nevieme o žiadnych patologických následkoch ochorenia, avšak chirurgovia by pri pochybnostiach o pôvode mali vylúčiť všetky možné alternatívne príčiny.“

Zmena je rýchla a nezvratná

Proces prefarbovania kostí je pri užívaní minocyklínu rýchly a trvalý, ale nesúvisí s odumieraním tkanív alebo inými rizikovými následkami. Jeho detaily popisuje článok zverejnený v žurnále Clinics in Orthopedic Surgery, ktorý analyzoval päť známych prípadov:

„K čiernej pigmentácii kostí pri minocyklíne pravdepodobne dochádza prostredníctvom naväzovania železa na okysličený liek vo vyvíjajúcej sa kosti a hromadenia nerozpustného chinínu z rozpadu aromatického krúžku lieku v dospelej kosti.“

Prvý, kto ochorenie odhalí, je často zubný lekár, keďže zuby patria k najodhalenejším kostiam tela. Zubár Ollie Jupes pre portál IFLScience hovorí, že počas svojej niekoľkoročnej praxe sa stretol len s hŕstkou pacientov, ktorým sa trvalo sfarbili zuby v dôsledku užívania tetracyklínových antibiotík, akým je aj minocyklín.

„Lekári [vo Veľkej Británii] našťastie prestali predpisovať tetracyklíny deťom do veku ôsmich rokov, keď sa v 70. rokoch prišlo na to, že tieto antibiotiká spôsobujú hlboké a neraz nerovnomerné zafarbenie koruniek rastúcich zubov,“ hovorí Jupes.

Podľa Jupesa pri stmavnutí zubov v niektorých prípadoch nepomáha ani bielenie, a tak sa pacienti museli uspokojiť s porcelánovou alebo kompozitovou náhradou zubu.

„Následky na sebavedomie niektorých pacientov boli neraz drastické,“ tvrdí dentista. „Našťastie ma ešte nikto nepožiadal, aby som mu naraz 'opravil' aj sčernetú ramennú kosť,“ dodáva s úsmevom.