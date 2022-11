Glióm: Tento príznak rakoviny je možné počuť

Rakovina mozgu môže spôsobiť množstvo rôznych symptómov v závislosti od toho, kde sa nádor alebo glióm nachádza. Bežné príznaky zahŕňajú bolesti hlavy, nevoľnosť alebo záchvaty.

Podľa lekárov však existuje jeden príznak, ktorý skutočne môžete počuť. Nádor temporálneho laloku podľa odborníkov môže spôsobiť, že v hlave budete počuť hlasy.

V závislosti od polohy nádoru môžete mať problémy s tým, ako spracovávate a ukladáte spomienky. Môžete trpieť aj krátkodobou stratou pamäti a ťažkosťami so sluchom a rozprávaním.

Ak máte nádor na mozgu, pravdepodobne vám bude tlačiť na lebku, pretože tento orgán má len obmedzené množstvo priestoru. Ak nádor rastie, zvýši to intrakraniálny tlak vo vnútri lebky. Ten môže spôsobiť celý rad ďalších symptómov. Tu je 6 z nich:

1. Bolesti hlavy

Ide o jeden z najčastejších príznakov nádoru na mozgu, no ak vás len bolí hlava, je nepravdepodobné, že ide o rakovinu. Ak máte bolesti hlavy v kombinácii s pocitom nevoľnosti, ktorý vás v noci zobudí, alebo ak máte problémy so zrakom, ako sú záblesky pred očami alebo slepé miesta. Vtedy by ste mali navštíviť svojho lekára. Ak ste predtým nemali bolesti hlavy a ak sa počas niekoľkých týždňov a mesiacov neustále zhoršovali, mali by ste tiež navštíviť svojho lekára.

2. Záchvaty

Záchvaty sa vyskytujú u ôsmich z desiatich ľudí, ktorí majú nádor na mozgu. Môže sa to prejaviť trasením či trhaním rúk, nôh alebo celého tela. Pri záchvatoch by ste sa vždy mali nechať vyšetriť u lekára.

3. Pocit nevoľnosti

Nevoľnosť, ktorá sa objaví, keď sa náhle pohnete, je ďalším znakom, na ktorý si treba dávať pozor. Je však nepravdepodobné, že to bude váš jediný príznak a zvyčajne pôjde ruka v ruke s bolesťami hlavy, slabosťou a problémami s očami.

4. Ospalosť alebo strata vedomia

Môžete pociťovať ospalosť alebo stratu vedomia v dôsledku zvýšeného intrakraniálneho tlaku, ktorý môže znížiť prívod krvi do mozgu.

5. Problémy s očami

Ak máte nádor na mozgu, možno spozorujete, že sa vám zhoršuje zrak alebo že vám okuliare nepomáhajú. Môžete stratiť periférne videnie, takže narážate do predmetov na ľavej alebo pravej strane. Môžete tiež bojovať s rozmazaným videním, plávajúcimi tvarmi pred očami a tunelovým videním.

6. Zmeny osobnosti

Ďalšia vec, na ktorú treba dávať pozor, sú zmeny osobnosti. Vy alebo vaše okolie si môžete všimnúť, že ste zmätení, alebo môžete mať problémy s normálnym myslením.

Okrem hlavných príznakov, ak máte nádor predného laloka, môžete mať problémy s chôdzou, problémy so zrakom a rečou, stratu čuchu alebo slabosť na jednej strane tela.

Ak máte nádor na parietálnom laloku, môžete mať problémy s čítaním alebo písaním, problémy s rozprávaním a porozumením a tiež môžete pociťovať stratu citu v jednej časti tela.