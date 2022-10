Poslanci z OĽANO chcú zmenu názvu košického divadla

Skupina poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu OĽANO chce, aby Štátne divadlo Košice malo titul "národné". Vyzvali na to aj ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽANO).

Poslanci OĽANO na stredajšej tlačovej konferencii argumentovali, že košické divadlo spĺňa všetky potrebné atribúty pre titul „národné divadlo“, a to historické aj kvalitatívne. Pripomenuli jeho históriu i prácu. Nevidia dôvod, pre ktorý by Slovensko nemohlo mať národné divadlo v Bratislave aj na východe krajiny. Tvrdia, že slovenská kultúra by mala byť všade.

Ministerstvo kultúry (MK) SR je presvedčené, že o prípadnej zmene názvu divadla by mala rozhodnúť diskusia za účasti širokej odbornej verejnosti. „Tiež pripomíname, že MK SR už v dokumente Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 avizuje komplexné zhodnotenie názvov jednotlivých kultúrnych inštitúcií a ich možné premenovanie,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.