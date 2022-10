Prezidentka: Prísľub vlády o splnení požiadaviek LOZ by mohol upokojiť situáciu

Formálny prísľub vlády o splnení požiadaviek lekárov by mohol uspokojiť obe strany "konfliktu". Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO).

Hlava štátu podotkla, že minister zdravotníctva je len jeden z „hráčov“ a problematika je nadrezortná. „Je dobré, aby premiér alebo vláda urobila krok, ktorý bude nielen slovným prísľubom, ale ho formalizuje, napríklad v podobe memoranda alebo iného verejného prísľubu lekárom,“ skonštatovala prezidentka. Verí, že vláda nájde vôľu na formalizáciu a že lekári taký krok prijmú. „Práve vzájomné deklarovanie vôle by mohlo byť niečo, čo by uspokojilo obe strany konfliktu,“ doplnila hlava štátu.

Prezidentka sa minulý týždeň stretla aj s predstaviteľmi zdravotníckych stavovských organizácií, navštívila tiež niektoré regionálne nemocnice. „Zo všetkých stretnutí, ktoré som absolvovala, mám pocit, že to, čo je potrebné predovšetkým zlepšiť, je komunikácia,“ uviedla. Súhlasí s ňou aj Lengvarský. „Tá úroveň možno nie je dostatočná pre všetkých, takže komunikácia možno má byť o niečo častejšia. O to sa budeme snažiť,“ doplnil.

Prezidentka ubezpečila, že Lengvarský ju oboznámil s konkrétnym plánom aj termínmi, ako dosiahnuť ciele, ktoré požadujú lekári. Obaja vnímajú požiadavky ako legitímne a reflektujúce súčasnú situáciu v sektore. Otázka času splnenia jednotlivých požiadaviek je podľa Lengvarského individuálna a záleží od konkrétnej požiadavky.

Napríklad v súvislosti so zavádzaním DRG systému by sa podľa neho mal budúci rok spustiť pilotný projekt v ôsmich nemocniciach. „Ak sa osvedčí, tak 1. januára 2024 začne fungovať v celom systéme,“ dodal. Na Úrade vlády SR chce tiež v pondelok riešiť vzdelávanie zdravotníkov. „Konkrétne zvýšenie kapacít vysokých škôl, aby mohli prijať viac študentov,“ spresnil s tým, že po vykonaní analýz bude na úrovni ministerstiev stretnutie, či a koľko peňazí navyše do sektora na tento účel pôjde.

Lekárske odborové združenie (LOZ) začiatkom októbra informovalo, že hromadné výpovede podalo vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. Šéf LOZ Peter Visolajský už minulý týždeň poukázal na to, že situácia je natoľko vážna, že by ju mala začať riešiť vláda.