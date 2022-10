Počet Rusov prichádzajúcich do EÚ klesol o 20 percent

Agentúra AFP v tejto súvislosti píše, že viaceré štáty EÚ vrátane Poľska a pobaltských krajín zaviedli medzičasom prísnejšie pravidlá vstupu pre občanov Ruskej federácie.

V období od 26. septembra do 2. októbra vstúpilo do krajín EÚ takmer 53.000 ruských občanov, uvádza Frontex. Najvyšší počet z nich (29.000) prišiel z Fínska, nasledovalo Estónsko (8877). Celkovo 8536 Rusov prišlo do Poľska cez Ukrajinu.

„Príchod ruských občanov do EÚ bude pravdepodobne obmedzený na strane EÚ prísnejšou vízovou politikou, ako aj opatreniami Ruska“, ktoré bude chcieť zabrániť mužom dotknutým mobilizáciou, aby opustili krajinu, konštatuje Frontex.

Agentúra navyše predpokladá, že počet nelegálnych prechodov cez hranice pravdepodobne stúpne, ak sa Ruská federácia rozhodne uzavrieť svoje hranice pre potenciálnych odvedencov.

Po tom, ako šéf Kremľa Vladimir Putin vyhlásil 21. septembra tzv. čiastočnú mobilizáciu, z Ruska odcestovali desaťtisíce ľudí, najmä mužov, ktorých by sa mohla mobilizácia týkať. Okrem Fínska a Estónska sa mnoho Rusov pokúša o prekročenie pozemných hraníc aj s Kazachstanom, Gruzínskom či Mongolskom. Kazachstan v utorok ohlásil, že za dva týždne tam prišlo viac než 200.000 Rusov.