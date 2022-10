Šeliga sa poradí s kolegyňami, ako sa zachovajú pri odvolávaní Matoviča

Šeliga to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12. Opozičný poslanec Richard Takáč zo Smeru-SD avizoval, že strana odvolanie podporí.

Matovič je podľa Šeligu pod obrovským, aj mediálnym tlakom. „Napriek tomu si myslím, že ho to neoprávňuje na prirovnania, ktoré zazneli v pléne Národnej rady SR,“ vyhlásil. Myslí si, že Matovič je novinárom dlžný ospravedlnenie. Zopakoval, že je za návrat SaS do koalície. „Pre mňa je aj v opozícii prvý partner, s ktorým sa chcem dohodnúť,“ podotkol s tým, že dôležité je prijímanie reforiem.

Takáč zdôraznil, že strana Smer-SD zahlasuje za odvolanie ministra, ktoré iniciovala strana SaS. Pripomenul, že im však v prvom rade ide o predčasné parlamentné voľby, nie o postupné odvolávanie jednotlivcov.

Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) si nemyslí, že by po prípadnom odvolaní Matoviča prišla pozvánka na návrat liberálov do koalície. „Ak nebude odvolaný, a Taraba a spol. nezahlasujú za jeho odvolanie, nedá sa skryť za odôvodnenie, že vláda vládne s niekým iným a nie s fašistami,“ vyhlásila. Doplnila, že samotná vláda, ktorá sa rozhodla robiť reformy, ich spochybňuje na základe vzťahov ku koaličným partnerom. Osobitne sa to podľa nej prejavuje u ministra financií.

Koaličný poslanec György Gyimesi (OĽANO) považuje Matovičovo odvolávanie za zbytočné. Nemá žiadne indície, že by mal niekto z klubu hlasovať za odvolanie ministra financií. Skonštatoval, že Slovensko čelilo za dva a pol roka viacerým krízam. „A my tu dva dni zabávame verejnosť odvolávaním Igora Matoviča,“ doplnil. Podľa Gyimesiho sa strana SaS nedokáže stotožniť s tým, že Matovič je ministrom a oni museli pre to odísť z vlády.