Video: Ruský umelec nechcel zabíjať na Ukrajine, spáchal samovraždu. Toto odkázal vo videu

Petunin v rozlúčkovom videu nazval svoj čin aktom "posledného protestu" proti vojne, ktorú na Ukrajine vedie ruský prezident Vladimir Putin. TASR správu prevzala z denníka Daily Mail.

K samovražde 27-ročného Petunina došlo v čase exodu, ktorý v Rusku vyvolalo minulotýždňové vyhlásenie čiastočnej mobilizácie. Počas jej chaotického priebehu utiekli tisícky ruských mužov, žien i detí cez hranice do susedných krajín vrátane Gruzínska.

WATCH— #BREAKING RUSSIAN RAP ARTISIT COMMITS SUICIDE INSTEAD OF GOING TO WAR. IN #KRASNODAR ON FRIDAY, RAP ARTIST IVAN PETUNIN, WHO PERFORMED AS "#WALKIE", COMMITTED SUICIDE. HE LEFT A VIDEO MESSAGE IN WHICH HE STATED THAT HE WAS NOT READY TO GO TO WAR AND KILL PEOPLE.



Part1 pic.twitter.com/Hkg2F5VOey