Kolíková: Návrh Baránika na zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku považujem za legitímny

Je presvedčená o potrebe zúženia sporného ustanovenia. „Myslím si, že Slovensko je v čase, keď je veľmi dôležité navrátiť dôveru v právny štát. Máme tu veľké korupčné kauzy, ktoré smerujú k najvyšším špičkám politického života, k bývalým štátnym predstaviteľom a je naozaj dôležité nechať priestor v maximálnej možnej miere vyšetriť a dostať veci na súd, nech rozhodne. Myslím si, že ak má prokurátor za to, že sa má podať obžaloba, tak by mal mať v plnej miere poskytnutý priestor, aby sa podala,“ vysvetlila Kolíková.

Pripomenula, že prokurátor môže disponovať aj informáciami, ktoré sú operatívneho charakteru, ktoré nemôže dať úplne v písomnej podobe do spisu. „Z tohto pohľadu návrh tak, ako ho predkladá Baránik, je jedným z riešení, vyjadrila som k nemu aj súhlas a považujem za absolútne legitímne, že ním otvára túto debatu,“ dodala pre TASR Kolíková.

Právomoc generálneho prokurátora zrušiť rozhodnutie podľa sporného paragrafu 363 Trestného poriadku by sa mohla obmedziť. Navrhuje to Baránik v novele Trestného poriadku. Navrhnúť postup podľa paragrafu by mohli len poškodený a zúčastnená osoba, a to len v neprospech obvineného. O novele by mal parlament rokovať na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa začína 23. novembra.

Paragraf 363 hovorí o tom, že generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon. Môže tak urobiť aj na návrh obvineného a zrušiť obvinenie v jeho prospech. Táto právomoc je podľa Baránika definovaná tak široko, že stráca charakter mimoriadneho opravného prostriedku.