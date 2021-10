Miroslav Kollár i Tomáš Valášek podporia reformu nemocníc

Obaja sa zhodli, že reforma je potrebná na zlepšenie stavu zdravotníctva na Slovensku. Obaja tiež namietajú postoj hnutia Sme rodina, ktoré zatiaľ neplánuje reformu podporiť a hovorí o výhradách.

„Populisti sa tvária, že bojujú za udržanie dostupnej zdravotnej starostlivosti. Je to však len nebezpečná ilúzia. Pacient má síce nemocnicu blízko, ale nemá v nej ani kvalitnú starostlivosť na zodpovedajúcej úrovni, ani poriadne služby a vľúdne prostredie. Za špecializovanými výkonmi sa tak či tak musí cestovať,“ uviedol Miroslav Kollár.

Podotkol, že v čase ohrozenia potrebných reforiem populistami je nevyhnutné dať stranícku politiku bokom a podporiť riešenia, ktoré môžu zabrániť krachu zdravotníctva. Za takýto krok považuje práve reformu nemocníc. Hovorí o hre niektorých populistických strán, ktorú označil za nebezpečnú a neférovú voči pacientom.

Valášek skonštatoval, že reforma má v parlamente šancu získať dosť hlasov aj bez hnutia Sme rodina. „Boris Kollár (Sme rodina) si možno vie dovoliť zveriť svoju početnú rodinu súkromným či zahraničným klinikám. Väčšina z nás nie. Preto potrebujeme, aby lekárska opatera bola nielen dostupná, ale aj kvalitná,“ podotkol Valášek.

Podľa vlastných slov rozumie obavám zo zatvárania nemocníc. Poznamenal však, že aj v súčasnosti mnohí radšej cestujú do vzdialenejšej nemocnice s lepšími lekármi. „Pointou zdravotnej reformy je investovať do tých lepších pracovísk, kde je menšia šanca, že vám lekár či lekárka nechtiac ublíži z nedostatku praxe. To je, myslím si, v záujme nás všetkých,“ zdôraznil. Namieta, že aj predseda Sme rodina by mal vedieť, že takáto reforma je nevyhnutná.

Národná rada SR by sa mala zaoberať reformou nemocníc ešte na aktuálnej 48. schôdzi. Legislatívny návrh hovorí, že nemocnice by mali po novom fungovať na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť tak má optimalizovaná sieť. Podľa rezortu zdravotníctva by mala reforma priniesť menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom a ich zastabilizovanie.

Predseda Sme rodina avizoval, že jeho hnutie odmieta rušenie nemocníc a za reformu v aktuálnom znení nezahlasuje. Viacerí členovia koalície deklarovali, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude a že cieľom reformy je lepšia zdravotná starostlivosť. Rokovania v koalícii by mali preto pokračovať.