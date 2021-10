Salvinimu hrozí za blokovanie lode s migrantmi do 15 rokov väzenia

Salvini sa podľa prokurátora dopustil nezákonného zadržiavania a zanedbania úradných povinností, keď sa ako minister vnútra rozhodol zablokovať vylodenie 147 migrantov, ktorí na lodi čelili zdraviu nebezpečným hygienickým podmienkam.

Prokurátori na začiatku pojednávania v meste Palermo požiadali súd, aby im bolo umožnené vypočuť Salviniho.

Témou pojednávania, ktoré sa malo pôvodne uskutočniť už pred mesiacom, boli najmä procesné úkony. Zasadnutie trvalo necelé tri hodiny kým sudca Roberto Murgia stanovil dátum ďalšieho pojednávania na 17. decembra.

Salvinimu hrozí v prípade dokázanie viny maximálne 15 rokov odňatia slobody. Bývalý minister tvrdí, že s rozhodnutím zablokovať plavidlo súhlasila talianska vláda vrátane vtedajšieho premiéra Giuseppeho Conteho.

Prokurátori požiadali, aby počas procesu svedčili aj Conte, súčasná ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová a minister zahraničných vecí Luigi Di Maio.

Organizácia Open Arms, ktorá predmetnú loď s migrantmi prevádzkovala, požiadala sudcu, aby umožnil svedčiť aj americkému hercovi Richardovi Gereovi, s čím Murgia súhlasil. Herec totiž migrantov na palube uviaznutej lode navštívil predtým, ako jej bolo umožnené pristáť na sicílskom ostrove Lampedusa.

„Začína sa proces, ktorý chcela ľavica a fanúšikovia nelegálnej migrácie: Koľko bude stáť talianskych občanov?“ napísal Salvini na Twitteri.

Zakladateľ a riaditeľ organizácie Open Arms Oscar Camps pred začiatkom pojednávania povedal, že proces nie je politicky motivovaný.

„Zachraňovať ľudí nie je zločin, ale povinnosť nielen kapitánov, ale aj celého štátu,“ povedal Camps novinárom.

Matteo Salvini ako minister vnútra z rokov 2018-19 zakázal všetkým záchranným lodiam mimovládnych organizácií vstup do talianskych prístavov.

Vznesené obvinenia sa týkajú prípadu lode organizácie Open Arms so 147 migrantmi na palube, ktorá v auguste 2019 žiadala o povolenie zakotviť v prístave na talianskom ostrove Lampedusa. Salvini to odmietol a loď uviazla na mori na celých 19 dní. Situácia na jej palube sa rýchlo zhoršovala a niekoľkí utečenci v zúfalstve skočili do mora. Migrantom napokon umožnili vylodenie na Lampeduse.