Šipoš: OĽANO verí, že Lipšic dokáže svoju nestrannosť i odbornosť

Poslanci za OĽANO veria, že Daniel Lipšic ako nový špeciálny prokurátor dokáže svoju nestrannosť, odbornosť a že bude bojovať proti korupcii a zlu. Skonštatoval to predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš po piatkovej voľbe nového šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

„Po voľbe generálneho prokurátora je voľba špeciálneho prokurátora ďalším krokom k očisteniu prokuratúry a nastoleniu spravodlivosti, po ktorej ľudia na Slovensku volajú. Novému špeciálnemu prokurátorovi želáme veľa síl v dosiahnutí tohto cieľa,“ povedal Šipoš s tým, že v čase, keď je bývalý špeciálny prokurátor vo väzbe, potrebuje SR na čele ÚŠP najmä neskorumpovaného a odborne zdatného človeka. Verí, že Lipšic takým bude.

Na otázku, či neboli aj zmeny v zákone šité na mieru Lipšicovi dopredu a či je to dostatočne nezávislý kandidát, Šipoš odpovedal, že má sedemročné funkčné obdobie, aby to dokázal. Dodal, že Lipšic sa ani v minulosti nebál ísť proti vlastným, pokiaľ išlo o spravodlivosť. „Má sedem rokov dokázať, že je nestranný a že pôjde tvrdo proti korupcii a zlu,“ dodal s tým, že verí v jeho nestrannosť.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) je rád, že koaliční poslanci volili jednotne. Lipšic podľa neho vráti dôveru prokuratúre. „Všetci budeme pozerať na doktora Lipšica, kým úplne pretrhne všetky kontakty, lebo to je teraz kľúčové,“ povedal s tým, že Lipšicovi verí, že sa bude riadiť svojim sľubom. Očakáva, že svojou nezávislou robotou nebude pozerať na to, kto ho volil. „Teraz bude na ňom a na jeho práci, aby dokázal, že špeciálna prokuratúra je nezávislá,“ dodal. Šeliga zároveň vylúčil, že by na Lipšica mal ktokoľvek z koalície vplyv pri jeho konaní. „Prokurátor má stíhať podozrivé veci a podozrivých ľudí. Ale ten, kto v tejto krajine rozhoduje o vine a nevine, je súd. A súdy na Slovensku sú nezávislé, súdy rozhodujú,“ skonštatoval.

Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová reagovala, že nový špeciálny prokurátor má spolu s generálnym prokurátorom šancu prispieť k tomu, aby začal na Slovensku platiť právny štát a spravodlivosť pre každého rovnako.

Existenciu dohôd na Lipšicovi odmietol aj poslanec Ondrej Dostál (SaS). „Nie je pravda, že sme boli dopredu dohodnutí. Bol som otvorený všetkým kandidátom,“ povedal. Na základe vypočúvania a iných informácií sa podľa neho v koalícii rozhodli podporiť Lipšica.

Hnutie Sme rodina avizovalo zahlasovať za toho kandidáta, ktorý získa najväčšiu podporu v koaličných kluboch, preto podľa šéfa poslaneckého klubu Petra Pčolinského podporili Lipšica. Dodal, že Sme rodina verí, že Lipšic bude dobrým špeciálnym prokurátorom. Rokovania o voľbe označil za vecné a o niečo menej komplikovanejšie ako pri voľbe generálneho prokurátora.