Matovič: Hodnotové otázky nebudú súčasťou programového vyhlásenia vlády

Hodnotové otázky ako ochrana života, či registrované partnerstvá nebudú súčasťou programového vyhlásenia budúcej vlády. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to deklaroval líder OĽaNO Igor Matovič, ktorého prezidentka SR Zuzana Čaputová poverila zostavením vlády.

„Nebude to v programovom vyhlásení vlády a nemá to za cieľ žiadna z tých strán, s ktorými rokujeme,“ skonštatoval Matovič. Dodal však, že pri otázkach o zvýšenej ochrane života by mali mať poslanci voľné ruky, a to aj pri predkladaní takýchto návrhov zákonov. Poukázal na doterajšie neúspechy napríklad potratových zákonov v pléne NRSR.

Líder OĽaNO v tejto súvislosti zdôraznil potrebu pomoci matkám. „Skúsme pomôcť ženám, ktoré chcú ísť na potrat zo sociálnych dôvodov,“ povedal s tým, že takýchto prípadov by malo byť čo najmenej. Poznamenal, že ak by zakázali potraty na Slovensku, nikto nezabráni ženám podstúpiť interrupciu v zahraničí.

Tehotným ženám v núdzi má podľa neho podať pomocnú ruku štát, spomenul napríklad tehotenské príspevky a ďalšie opatrenia.