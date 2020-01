Čína oznámila, že bude trestať predstaviteľov, ktorí poľavia v boji proti vírusu

Čínsky protikorupčný dozorný orgán bude prísne trestať predstaviteľov, ktorí poľavia v povinnosti bojovať proti novému koronavírusu, šíriacemu sa po celej krajine. Informoval o tom samotný dozorný orgán čínskej komunistickej strany, na ktorý sa vo štvrtok odvolala tlačová agentúra Reuters.

Ústredný výbor pre kontrolu disciplíny (CCDI) na svojej webovej stránke uviedol, že každý, kto nebude efektívne uplatňovať inštrukcie prezidenta Si Ťin-pchinga v boji proti vírusu, bude potrestaný.

CCDI tiež zdôraznil, že potrestá tých, čo zanedbajú svoje povinnosti a spreneveria peniaze a zásoby určené na pomoc obyvateľom.

Čína vo štvrtok tiež informovala, že za posledných 24 hodín bolo hlásených 38 nových úmrtí, čo je najväčší skok v počte za jediný deň od zistenia vírusu koncom vlaňajška. Všetky nové úmrtia okrem jedného hlásili v provincii Chu-pej.

Vláda ďalej spresnila, že vírusu podľahlo na čínskom území už 170 ľudí. Vírus sa podľa presvedčenia expertov začal šíriť z trhoviska so zvieratami v stredočínskom meste Wu-chan.

Vlády mnohých krajín vyzvali svojich obyvateľov, aby necestovali do Číny, pričom zakázali vstup cestujúcich z Wu-chanu na svoje územie.

Mnohé vlády posielajú do Číny lietadlá, aby evakuovali svojich občanov - najnovšie oznámila toto opatrenie Južná Kórea, ktorá vyšle vo štvrtok večer do Wu-chanu charterové lietadlo. To privezie domov približne 700 občanov uzatvorených v izolovanom meste, zdroji epidémie, napísala agentúra Jonhap.

Nákazu hlásilo na svojom území najmenej 15 krajín.

Aerolínie začali v stredu rušiť lety do Číny a z nej, napríklad British Airways, nemecká spoločnosť Lufthansa, holandská KLM, American Airlines a United Airlines. Mnohé aerolínie k tomuto kroku pristúpili vo štvrtok, napríklad izraelská štátna spoločnosť El Al.

El Al zastavila lety do Pekingu do 25. marca, ale linky do iných destinácií v Číne budú fungovať. V Izraeli zatiaľ nezaznamenali nový koronavírus, ale ministerstvo zdravotníctva v stredu uviedlo, že je to len „otázka času“, napísala agentúra AFP.