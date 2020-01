Prokurátor: Kotleba by pri prísnejšej kvalifikácii nemohol dostať podmienku

Ak by bol Marian Kotleba odsúdený podľa prísnejšej kvalifikácie, ktorú zvažuje sudkyňa Ružena Sabová, šiel by zrejme do väzenia. V tomto prípade by totiž nebolo možné uložiť peňažný ani podmienečný trest. Myslí si to prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáš Honz.

Prokurátor sa domnieva, že sudkyňa zrejme zvažuje prísnejšiu kvalifikáciu v súvislosti s Kotlebovými kandidátmi do volieb. Na kandidačnej listine ĽSNS sú viacerí kandidáti, ktorí mali problémy so zákonom aj pre extrémizmus. Oboznámiť kandidátnu listinu ĽSNS a analýzu jednotlivých mien navrhla podľa Honza prokuratúra.

Sabová oznámila, že zvažuje pri Kotlebovi prísnejšiu právnu kvalifikáciu. Podľa tej by šéf ĽSNS mohol byť súdený nie za trestný čin prejavu sympatií k hnutiam potláčajúcim základné práva a slobody, ale rovno za založenie, podporu a propagáciu takého hnutia. V tomto prípade by mu hrozil prísnejší trest, až osem rokov odňatia slobody, ktorý sa podľa Honza nedá vyriešiť podmienečným trestom.

„Keď chcete preukázať, že tá číselná symbolika súvisí s neonacizmom, to znamená, že nejde priamo o odovzdávanie šeku s hákovým krížom, ale s číselnou symbolikou, ktorá predstavuje neonacizmus, musíte obžalovanému dokázať, že je jeho motivácia neonacistická,“ vysvetlil Honz. Neonacistická motivácia má podľa neho vyplývať z toho, akými osobami sa obžalovaný obklopuje, čo vykonal v minulosti a aké sú dôkazy z minulého obdobia.

Samosudkyňa Ružena Sabová odročila po žiadosti obžalovaného pojednávanie na 4. a 5. marca, čiže až po parlamentných voľbách (29. 2.). Kotleba ju o to žiadal aj preto, aby nebolo možné považovať konanie za politické. Prokurátor dôvod na odročenie nevidel, ale súhlasil s ním preto, aby sa aj on mohol pripraviť na novú možnú kvalifikáciu skutku.

Prokurátor Honz podal obžalobu na Kotlebu ešte v októbri minulého roku. Kotleba sa mal trestného činu dopustiť, keď odovzdal trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur.

„Pričom číslo 1488 je známe a používané v symbolike extrémistov a je spojením čísel 14 (14 slov Davida Lanea, pravicového teroristu) a 88 (ôsmym písmenom v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu 'Heil Hitler!'), čím verejne a na mieste verejnosti prístupnom najmä používaním hesiel prejavoval sympatie k rasistickej a (neo)nacistickej ideológii,“ uviedla vtedy hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.