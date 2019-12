V Madride demonštrovali desaťtisíce ľudí vrátane Thunbergovej

Demonštrovali za ochranu klímy a apelovali v tomto smere na svetových lídrov, ktorí sa v španielskom hlavnom meste aktuálne zúčastňujú na klimatickom summite OSN (COP25).

Thunbergovú na protestnom pochode obklopil dav prívržencov i novinárov, takže musela z akcie krátko po jej začiatku odísť, informovala agentúra AFP.

„Polícia mi povedala, že takto nemôžem pokračovať... je mi to ľúto.. sú tu problémy s bezpečnosťou, príliš veľa novinárov a priveľa ľudí,“ zdôvodnila 16-ročná aktivistka a z pochodu odišla na elektromobile.

Thunbergová, ktorá z dôvodu emisií odmieta cestovať lietadlom, pricestovala v piatok do Madridu vlakom z Lisabonu. Do portugalskej metropoly dorazila po trojtýždňovej plavbe na katamarane cez Atlantický oceán.

„Boli by sme radi, keby ľudia pri moci konali, lebo (iní) ľudia pre klimatický a ekologický stav núdze trpia a zomierajú a my už nemôžeme dlhšie čakať,“ povedala táto 16-ročná aktivistka na tlačovej konferencii krátko pred začatím protestného pochodu v Madride.

Thunbergová podľa vlastných slov dúfa, že madridský summit prinesie konkrétne opatrenia na boj s klimatickými zmenami. „Úprimne dúfam, že COP25 povedie k niečomu konkrétnemu a že povedie (aj) vo všeobecnosti k zvýšeniu povedomia medzi ľuďmi,“ uviedla Thunbergová.

Obdobný pochod ako v Madride prebieha v piatok aj v čilskej metropole Santiago, kde sa mala pôvodne konferencia COP25 konať, no z dôvodu občianskych nepokojov sa napokon presunula do Madridu.

Thunbergová sa v auguste preplavila z Anglicka do USA na jachte s nulovými emisiami. V septembri vystúpila na klimatickom summite OSN v New Yorku, kde vo svojom prejave ostro skritizovala svetových lídrov za nedostatočné úsilie pri riešení problémov životného prostredia. Následne sa mladá aktivistka zúčastňovala tiež na klimatických protestoch v USA i Kanade, pričom po Severnej Amerike cestovala buď vlakom, alebo elektromobilom, ktorý jej požičal Arnold Schwarzenegger.

Zo Severnej Ameriky sa neskôr plánovala presunúť do Čile, kde sa mala COP 25 pôvodne konať. Keď sa miesto tejto konferencie OSN zmenilo, aktivistka vyplávala na katamarane do Lisabonu, odkiaľ sa vlakom dostala do Madridu.

Na tamojšej železničnej stanici uviazla v piatok ráno na zhruba 15 minút, a to pre záplavu reportérov, ktorí prišli jej príchod natočiť. Z miesta ju eskortovala španielska polícia, pričom novinárom sa aktivistka neprihovorila. Až neskôr na Twitteri napísala: „Dnes ráno som úspešne prekĺzla do Madridu. Nemyslím, že ma pri tom niekto videl... Akokoľvek, je skvelé byť v Španielsku!“ napísala a k príspevku pripojila videozáznam, na ktorom je vidieť ako sa s pomocou polície prediera cez dav novinárov.

Thunbergová sa stala známou po tom, ako vlani denne protestovala pred švédskym parlamentom, pričom žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickej zmene. Mladých ľudí na celom svete tým inšpirovala k vlne protestov známych ako „Piatky za budúcnosť“.