Lekári tvrdia, že Assange urgentne potrebuje zdravotnú starostlivosť

Podľa lekárov Assange trpí depresiami, zároveň ho sužujú zubné ochorenia a má aj vážny problém s ramenom.

Assange sa momentálne nachádza v prísne stráženej londýnskej väznici Belmarsh, kde čaká na pojednávanie o možnom vydaní do Spojených štátov. Austrálčan čelí v USA 18 bodom obžaloby vrátane sprisahania sa za účelom ilegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži. Ak by ho usvedčili, vo väzení by mohol stráviť niekoľko desaťročí.

Austrálska lekárka Lissa Johnsonová tvrdí, že Assange by sa mal podrobiť lekárskemu vyšetreniu, ktoré by stanovilo, či je „zdravotne spôsobilý“ čeliť súdnemu pojednávaniu.

List zverejnila stránka WikiLeaks.

Julian Assange získal celosvetovú pozornosť začiatkom roku 2010, keď webová stránka WikiLeaks zverejnila tajné video americkej armády, na ktorom je zachytený útok vrtuľníkov Apache v irackej metropole Bagdad. Pri útoku zahynulo najmenej desať ľudí vrátane dvoch členov reportérskeho tímu Reuters.

Assangeovi podporovatelia ho vyzdvihujú ako hrdinu, ktorý svetu odkryl zneužívanie moci modernými štátmi a ktorý bojuje za slobodu slova. Kritici ho však označujú za nebezpečnú osobu zapletenú do úsilia Ruska podkopať bezpečnosť USA a Západu, pričom spochybňujú, že je novinárom.