Most-Híd nepôjde do volieb v koalícii s SMK

Informoval o tom predseda Mosta-Híd Béla Bugár po pondelkovej Republikovej rade strany. Podľa jeho slov o tom rozhodli tajným hlasovaním.

„Republiková rada tajným hlasovaním rozhodla. Tridsaťsedem hlasov bolo proti, piati za a dva neplatné,“ skonštatoval Bugár. Podľa jeho slov sa tak rozhodli aj na základe výsledkov rokovania predsedníctva SMK.

Poukázal na to, že SMK neustúpila od svojich požiadaviek, medzi ktorými bola napríklad deľba kandidátky v pomere 50 na 50. Trvala tiež na tom, že ani jeden z lídrov strán nebude viesť ich spoločnú kandidátku. Bugár zároveň ocenil čestné rokovanie zo strany SMK, podľa jeho slov sa snažili hľadať riešenia.

Podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz v tejto súvislosti pripomenul, že vládna strana sa už dohodla aj na spolupráci s Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDA-MKDSZ) a plánujú rokovať aj s ďalšími stranami. Tie podľa jeho slov čakali aj na výsledky rokovania Mosta-Híd s SMK.

V súvislosti s maďarskou platformou, ktorú zakladá Progresívne Slovensko, Bugár povedal, že je v poriadku, ak sa snažia získať aj maďarských občanov. „Počkajme, čo z toho bude. Ak to je len o hlasoch, získať hlasy, tak dobre. Ale to je potom na rozhodnutí občanov maďarskej národnosti, či toto chcú alebo chcú skutočnú obhajobu ich záujmov. My sme už niečo dokázali,“ povedal.

Na otázku, či bude lídrom kandidátky Mosta-Híd do nadchádzajúcich volieb, Bugár odpovedal, že urobí všetko pre dobro strany a v prípade, ak by to pomohlo strane, pripúšťa každý variant. Ravasz reagoval rovnako, Bugára označil za najpopulárnejšieho maďarského politika na Slovensku. Podľa oboch predstaviteľov Mosta-Híd má strana šancu byť v parlamente aj po voľbách.

Ravasz podotkol, že ani s SMK by nebolo jasné, že prekročia percentuálnu hranicu na to, aby sa dostali po voľbách do parlamentu. „Musíme viesť dobrú kampaň, musíme presvedčiť voličov,“ doplnil.

Strany o možnej koalícii do budúcoročných parlamentných volieb rokovali ešte minulý týždeň. Most-Híd sa už dohodol napríklad s MKDA-MKDSZ, že do volieb pôjdu spoločne.

Vládna strana rokovala aj s mimoparlamentnou stranou Maďarské fórum, Šancou, Rómskou iniciatívou Slovenska a Slovenskou konzervatívnou stranou.