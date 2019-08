Praženková bude žiadať od ÚŠP informácie o sudcoch, ktorým zadržali mobily

Uviedla to v reakcii na aktuálne dianie v slovenskej justícii. Tým sa má Súdna rada zaoberať aj na svojom mimoriadnom zasadnutí 23. septembra.

Praženková tiež na zasadnutie chystá súhrn zákonných krokov, ktoré by bolo možné v súvislosti s medializovanými kauzami vykonať. Medializované informácie považuje predsedníčka Súdnej rady za „zarážajúce, prekvapivé a v príkrom rozpore s riadnym fungovaním justície“. Ak sa ukáže, že sú pravdivé, bude to pre Praženkovú „veľkým sklamaním“.

V súčasnosti je podľa Praženkovej potrebné poskytnúť priestor na to, aby sa podozrenia na konkrétnych jednotlivcov dôsledne vyšetrili a aby sa odstránili všetky pochybnosti. Je však presvedčená, že prípadné dokázanie negatívneho konania sa nesmie prenášať na celý sudcovský stav. „Každý sudca má nárok na riadny spoločenský život bez toho, aby sa obával, že mu z toho budú hroziť nejaké sankcie. Za takýmito sudcami budem vždy stáť a hájiť ich práva,“ konštatovala.

Zdôrazňuje tiež, že politika by mala čo najmenej zasahovať do justičného stavu, pretože tým narúša jeho stabilitu. Justícia a zmeny v nej by sa podľa nej mali formovať len na základne právnych analýz osvedčených príkladov zo zahraničia alebo overenej praxe.

Polícia vykonala vo štvrtok (22. 8.) zaisťovacie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Národná kriminálna agentúra zasahovala v súvislosti so zaistenými správami, ktoré nešpecifikovala. Mobilný telefón odovzdala polícii štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská (Smer-SD), zaisťovacie úkony sa mali týkať aj sudcov okresných a krajských súdov.