Školákom treba vybrať vhodnú školskú tašku a obuv

„Overte si, či je školská taška vyrobená z kvalitných, zdraviu neškodných materiálov. Má byť čo najľahšia, má kopírovať tvar chrbtice a popruhy nesmú byť príliš úzke,“ hovorí Hamade. „Rodičia by mali dozrieť na to, aby dieťa tašku nenosilo iba na jednom pleci,“ doplnila. Pripomína tiež, že popruhy musia byť nastaviteľné, majú byť z mäkkého materiálu, aby sa čo najmenej vtláčali do kľúčnej kosti, a školská taška má obopínať obe plecia rovnomerne, aby sa jej hmotnosť rozdelila rovnako.

Hmotnosť aktovky nemá byť väčšia ako desať percent hmotnosti dieťaťa

Treba dbať na jej výber, pretože deti ju nosia pravidelne a dlhší čas, príliš ťažká aktovka preťažuje svalstvo chrbtice a prispieva k stuhnutiu svalov v krčno-hrudnej časti chrbtice. Dlhodobé preťaženie chrbtice môže spôsobiť trvalejšie ťažkosti, deformácie aj vznik skoliózy. Ak sa skolióza nelieči včas, môže chrbticu poškodiť tak, že v dospelosti sa už nebude dať napraviť.

Dôležitý je aj výber obuvi pre dieťa

„Nesprávna obuv môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť deformity, trvalo poškodiť kostru chodidla alebo aj prispieť k vývoju skoliózy,“ upozorňuje na to Hamade. Detská obuv má mať vo všeobecnosti pevnú pätu a zároveň dostatočne mäkkú a ohybnú podrážku pod prstami a strednou časťou chodidla.

„Pre správny rast kostí je veľmi dôležité, aby malo dieťa v obuvi dostatok miesta na prsty,“ zdôrazňuje odborníčka. „Pri výbere prezuviek do školy dajte prednosť takým, ktoré sú vyrobené z prírodných materiálov, napríklad z usní a textilu. Sú mäkké, priedušné, absorbujú vlhkosť, nedráždia kožu a prispôsobia sa tvaru chodidla,“ radí.

Nevhodnými materiálmi na detskú obuv sú koženka, plast či poroméry, teda syntetické usne. Obuv z nich sa ťažko prispôsobuje tvaru chodidla, je tvrdá, nepriedušná, nedokáže odvádzať vlhkosť z povrchu kože, a tak môže spôsobiť napríklad plesňové ochorenia.

Detskú obuv treba vyberať podľa účelu, no platí, že čím je ľahšia, tým lepšie. Pre najmenšie deti je najvhodnejšia nízka členková obuv, šnurovacia alebo uzatvárateľná textilným pásikom, respektíve zipsom. Podpätky by mali byť čo najnižšie. V interiéri je vhodná ľahká vzdušná obuv, pre menšie deti s remienkom alebo so šnúrkami. Podľa odborníčky si netreba mýliť prezuvky a obuv do telocvične. Na aktívny odpočinok je určená športová obuv zodpovedajúca požiadavkám príslušného športu, ktorá je tvrdšia a nepriedušnejšia. Vychádzková celoročná alebo zimná obuv má zase mohutnejšiu a trvanlivejšiu konštrukciu s pevnou podošvou. Rekreačno-vychádzková obuv na prechádzanie dlhších vzdialeností aj v prírodnom prostredí má pevnejšiu konštrukciu zvršku a robustnú podošvu.