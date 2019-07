Fico vyzval Kalavskú, aby mu vysvetlila princíp stratifikácie nemocníc

Predseda Smeru-SD Robert Fico vyzval ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby mu vysvetlila, čo je podstatou projektu stratifikácie slovenských nemocníc. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii.

Fico tvrdí, že Kalavská mu doposiaľ nevysvetlila, čo je cieľom stratifikácie a rovnako mu nepovedala ani to, aké sú riziká doposiaľ najväčšej reformy slovenského zdravotníctva za posledných 30 rokov. „Ak je riziko, že súčasťou stratifikácie môže byť aj rušenie nemocníc, takéto rozhodnutie a takéto riziko si vyžaduje politické posúdenie. My sme zatiaľ v Smere-SD nerokovali na tému, aké dôsledky môže mať stratifikácia,“ povedal s dôvetkom, že doteraz sa témou nezaoberali ani na Koaličnej rade.

Podľa Fica do Národnej rady SR len tak nemôže prísť zákon bez toho, aby koaliční partneri, a najmä strana, ktorá takýto návrh cez svojho ministra predkladá, nevedeli, aké dôsledky to bude mať. „Ak nás niekto presvedčí, že stratifikácia je užitočná, dobrá reforma, všetkými desiatimi ju podporíme. Ale ak jediným viditeľným výsledkom stratifikácie bude to, že štyri mesiace pred voľbami sa budú rušiť nemocnice, ako politický líder strany mám určitú mieru zodpovednosti,“ dodal Fico s tým, že projekt nateraz ani neodmieta, ale ani nepodporuje.