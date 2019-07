Prokurátorka zastavila trestné stíhanie voči útočníkovi na Obchodnej ulici

Dozorujúca prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava I v prípade Martina H., ktorý 31. mája útočil s nožom na Ministerstve financií SR na Štefanovičovej ulici a následne ohrozoval ľudí na bratislavskej Obchodnej ulici, rozhodla, že trestné stíhanie voči jeho osobe bolo zastavené. A to z dôvodu, že v čase spáchania činu nebol Martin H. pre nepríčetnosť trestne zodpovedný.

„Uznesenie o zastavení trestného stíhania zo dňa 21. júna nadobudlo tým istým dňom aj právoplatnosť, nakoľko všetky oprávnené osoby sa vzdali práva na podanie sťažnosti. Dňa 24. júna bol na Okresnom súde Bratislava I podaný návrh na uloženie ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou. Na verejnom zasadnutí konanom 28. júna Okresný súd Bratislava I uložil obvinenému Martinovi H. ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou,“ uviedol v utorok na otázku TASR prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Matej Izakovič.

Uznesenie, ako ďalej uviedol, nadobudlo právoplatnosť v deň zasadnutia, teda 28. júna. Verejné zasadnutie sa konalo bez prítomnosti obvineného, za účasti jeho obhajcu, nakoľko obvinený nie je schopný podľa záverov znaleckého posudku chápať zmysel trestného konania a podľa prednostu psychiatrickej kliniky ružinovskej nemocnice nebol schopný výsluchu a jeho výsluch sa neodporúčal. V ten istý deň bol zároveň vydaný rozkaz na dodanie do výkonu ochranného liečenia obvineného Martina H. a to do inej psychiatrickej nemocnice, kde je v súčasnosti umiestnený.

Incident, ktorý vyústil do streľby na Obchodnej ulici v Bratislave, sa začal pred MF SR na Štefanovičovej ulici. Útočník sa chcel násilím dostať do budovy ministerstva, kde pobodal príslušníka finančnej správy. Polícia ho následne dostihla na Obchodnej ulici, na výzvy policajtov nereagoval. Na jeho zastavenie použili služobnú zbraň. Polícia tvrdí, že postupovala tak, aby bola zabezpečená ochrana života a zdravia osoby, voči ktorej zasiahla. Pri zásahu poranili nezúčastnenú osobu, 15-ročné dievča.

Zranenia utrpel aj útočník, ktorého napriek obvineniu pre jeho zdravotný stav nemohla polícia vypočuť. Či privolaní príslušníci použili strelnú zbraň oprávnene, sa aktuálne zaoberá Inšpekcia Ministerstva vnútra SR.