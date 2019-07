So zavedením identifikátorov fyzickej osoby sa dlhodobo ráta

Uviedlo to Ministerstvo vnútra (MV) SR vo svojom stanovisku. Návrh zákona o IFO sa podľa rezortu pripravuje od roku 2010 ako súčasť témy informatizácie spoločnosti.

„Od začiatku sa v nej hovorí o postupnom zavádzaní identifikátora v priebehu desiatich rokov, k čomu nás vyzýva aj EÚ,“ uvádza o téme informatizácie spoločnosti ministerstvo vo svojom stanovisku. Dodáva, že štúdia uskutočniteľnosti z roku 2009 ráta aj so zavádzaním sústavy identifikátorov. „Keďže nám používanie sektorových čísel odporúča OECD kvôli bezpečnosti občanov obdobne, ako je to v iných krajinách EÚ,“ doplnil rezort.

Predstaviteľka vznikajúcej strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová v pondelok požiadala ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), aby zverejnila súťažné podklady k tendru na systém IFO. Avizovala tiež, že podá podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), aby tento tender preveril. „Súťaž bola vyhlásená podľa pravidiel verejného obstarávania platných v čase vyhlásenia (január 2013). Súťažné podklady k obstarávaniu prešli ex ante kontrolou. Nemáme samozrejme žiaden problém, aby pani Remišová do týchto podkladov nahliadla,“ reagoval rezort vnútra.

Remišová tiež kritizovala ministerstvo za to, že neposkytlo žiaden odhad nákladov na tieto zmeny. Dodala, že podľa neoficiálnych odborných odhadov by malo zavedenie nových identifikátorov stáť stovky miliónov eur. „Výdavky súvisiace s integráciou informačných systémov iných rezortov do prostredia MV SR odhadujeme v rokoch 2020 až 2022 na 4,8 milióna eur,“ uviedlo ministerstvo. Dodalo, že ak by tento zámer nebol v poriadku, úrad vlády ani ministerstvo financií by nevydali súhlasné stanoviská k príprave systému.

Rodné číslo podľa rezortu vnútra požiadavkám dnešných informačných systémov už nepostačuje. Jedným z dôvodov je chybovosť pri jeho prideľovaní a následné neželané duplicity. Rezort dodáva, že po roku 2053 bude problémom generovať nové rodné čísla bez duplicít. Novým systémom chce zabrániť zneužitiu osobných údajov.

Bezpečnú identifikáciu osôb chce rezort vnútra riešiť sústavou základných identifikátorov. Jeho súčasťou má byť základný jednoznačný identifikátor tvorený utajeným spôsobom, ktorý nebude dostupný pre používateľov. „Bude slúžiť len na identifikáciu fyzickej osoby pri výmene údajov v rámci informačných systémov,“ uviedol rezort vnútra.

Zo základného identifikátora sa vytvorí sektorový identifikátor slúžiaci na výmenu identifikácie v rôznych sektoroch. Pri komunikácii občana s orgánmi verejnej moci bude slúžiť tzv. bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby. Pôjde o náhodné 10-miestne číslo, ktoré bude poznať jeho držiteľ a môže byť uvádzané na dokladoch. „MV SR bude zároveň viesť register týchto identifikátorov, ktorý bude súčasťou Informačného systému identifikátora fyzických osôb,“ dodal rezort vnútra.

Rezort navrhuje účinnosť zákona od 1. apríla 2020, naplno by sa mala nová sústava identifikátorov využívať v našom právnom poriadku v roku 2030.