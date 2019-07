Meteorológovia varujú: Pripravte sa na rapídnu zmenu počasia

Horúčavy už nebudú trvať dlho. Na Slovensku totiž začne počasie ovplyvňovať v pondelok večer studený front. Priniesť môže prehánky a búrky, a to predovšetkým na západe a severe krajiny. Vyskytnúť sa môžu aj silné búrky so silným vetrom. Na východe Slovenska hrozia silné búrky skôr v utorok (2. 7.). Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Na celom Slovensku zároveň hrozia búrky s krúpami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.

Výstraha pred horúčavami platí takmer pre celé Slovensko. V Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji platí do 18.00 h výstraha druhého stupňa. Teplota vzduchu tam totiž môže dosiahnuť 35 až 36 stupňov Celzia. Pre ostatné kraje na Slovensku platí do 18.00 h výstraha prvého stupňa pred horúčavami. Teplota tam môže dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia. Meteorológovia upozorňujú na to, že vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

SHMÚ zároveň varuje na celom Slovensku pred búrkami s krúpami. Vydal preto výstrahu prvého stupňa. S búrkami môžu byť spojené aj krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.