Veronika Remišová vstupuje do strany Andreja Kisku

Poslankyňa Národnej rady (SR) a bývalá predsedníčka poslaneckého klubu hnutia OĽaNO sa pridáva k vznikajúcej strane Za ľudí, ktorej lídrom je bývalý prezident Andrej Kiska. Oznámila to vo štvrtok na tlačovej konferencii. V strane sa chce podľa svojich slov venovať svojim doterajším prioritám - oblasti korupcie a bezpečnosti, ako aj práci polície a prokuratúry.

Remišová tvrdí, že na dosiahnutie zmeny sú okrem prepracovaného programu a kvalitných ľudí potrební aj lídri, „ktorí sa nebudú vzájomne hašteriť, ale budú spolupracovať, zamerajú sa na seriózny program a diskusiu s budúcimi partnermi“. Slovensko tiež podľa nej potrebuje „konštruktívnu a energickú politiku s úctou k pravde, s ľuďmi v regiónoch“. Kiska Remišovú označil za „najsilnejšieho človeka v boji proti korupcii“, ktorý sa pridáva do tímu.

Remišová odmietla špekulácie, že by Za ľudí chcela vládnuť so Smerom-SD a potenciálnou stranou bývalého ministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera. „Viete, že som nešla do politiky, aby som skončila vo vláde so Smerom. To je absolútne neprijateľné. Garantujem, že so Smerom do vlády nepôjdeme,“ zdôraznila. Kiska v tejto súvislosti lídrov demokratických strán vyzval, aby uvažovali o spolupráci, komunikovali a nevysielali „jedovaté šípy“, ktorými škodia len sami sebe.

Líder vznikajúcej strany zároveň kritizoval novelu zákona o volebnej kampani, ktorú vo štvrtok schválil parlament a ktorá má zaviesť finančné limity pre strany, či zrušiť tretie strany ako oprávnené subjekty viesť volebnú kampaň. Označil ju za „hanbu“ a „výsmech demokracie“. Je totiž podľa neho pohodlná pre politické strany, ktoré sú roky v parlamente a „zásadne limituje fungovanie a vznik nových politických strán“.

K štvrtkovému prieskumu agentúry Focus, ktorá Kiskovej strane namerala 5,2 percenta, bývalý prezident uviedol, že ide o „úžasné číslo“. Pripomenul, že prieskum sa realizoval len pár dní po ohlásení mena strany. „To, aké reálne sú naše šance, uvidíme začiatkom októbra,“ myslí si.

Remišová a ďalší štyria poslanci minulý týždeň oznámili, že nebudú v budúcoročných parlamentných voľbách kandidovať za hnutie OĽaNO. Remišová sa zároveň vzdala funkcie predsedníčky poslaneckého klubu hnutia. Poslanci vo svojom vyhlásení uviedli, že k rozhodnutiu prispelo napríklad to, že poctivá politika sa nedá robiť bez spolurozhodovania ľudí v regiónoch.