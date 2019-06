VIDEO: V Nemecku sa zrútili dve stíhačky

EUROFIGHTER-CRASH IN DER MÜRITZREGION Zwei Luftwaffenjets – offenbar vom Typ Eurofighter – sind über der Müritzregion abgestürzt. Offenbar haben sich die beiden Maschinen kurz vor 14 Uhr in der Luft berührt. Danach sind zwei Feuerbälle nördlich des Fleesensees zu Boden gestürzt. Vor Ort gibt es jetzt auch Waldbrände. Die Feuerwehren und Rettungskräfte der Region sind im Großeinsatz. Es gibt widersprüchliche Meldungen, wonach sich die beiden Piloten mit dem Schleudersitz retten konnten. Wie die Flieger bewaffnet waren ist noch unklar. Ein Video zeigt die beiden Absturzstellen. Mehr in den Ostseewelle-Nachrichten.