Na toalete lietadla sa našiel ľudský plod

Na palube lietadla spoločnosti FlySafair bol v piatok ráno nájdený mŕtvy ľudský plod. Let z juhoafrického letiska v Durbane, ktorý bol naplánovaný na 6.15 h bol zrušený, kým lietadlo predhľadávala polícia. Spoločnosť FlySafair na svojej internetovej stránke uviedla stanovisko:

O náleze ľudského plodu v odpadovom systéme informovali aj samotní cestujúci na sociálnej sieti Twitter. Kirby Gordon, vedúci predaja a distribúcie spoločnosti FlySafair pre News24 potvrdil, že v piatok ráno bol na palube ich lietadla nájdený plod a prípad vyšetruje polícia. Podľa Gordona boli všetci cestujúci presunutí na iné lety.

Hovorkyňa polície v KwaZulu-Natal plukovník Thembeka Mbele uviedla vo vyhlásení: „Môžeme potvrdiť, že v piatok ráno na medzinárodnom letisku našiel upratovací personál v toalete lietadla plod. Prípad vyšetruje polícia.”

Lietadlo bolo údajne zaparkované cez noc na letisku potom, čo pristálo na letisku vo štvrtok neskoro večer. Podľa denníka The Sun bolo na odstránenie plodu potrebné odsávanie toalety. Identita matky dieťaťa zatiaľ nie je známa.

On a @FlySafair flight Durban to JHB. Flight meant to take off at 6:15 but now delayed because cabin crew found a foetus in the toilet? What!!!!! pic.twitter.com/8o9SA7Bf1E