Sedenie alebo státie? Pomáhajú stoly na státie skutočne schudnúť?

Choroby srdca, rakovina, diabetes typu 2, obezita a predčasná smrť sú len niektoré z nepriaznivých účinkov spojených so sedavým životným štýlom. Nedávna štúdia zistila, že nadmerné sedenie môže byť zodpovedné za viac ako 430 000 úmrtí.

Dlhé sedenie môže narušiť schopnosť tela metabolizovať tuk a regulovať krvný tlak a hladinu cukru v krvi. Niektoré štúdie naznačujú, že jednoduché státie namiesto sedenia by mohlo pomôcť v boji proti niektorým z týchto nepriaznivých účinkov.

Ďalšie štúdie naznačujú, že konkrétne stoly na sedenie povzbudzujú ľudí, aby sa viac hýbali a následne spálili viac kalórií. Mnoho ľudí verí, že tento inovatívny typ nábytku, ktorý má väčšina moderných kancelárií, môže pomôcť s chudnutím.

Nová štúdia, ktorá hodnotila predchádzajúce výskumy, však tieto názory spochybňuje. April Chambersová, odborná asistentka bioinžinierstva na univerzite v Pittsburghu v Pensylvánii, viedla prieskum 53 štúdií, ktoré skúmali výhody stolov na státie.

Stoly na státie nepomáhajú pri chudnutí

Z 53 štúdií zahrnutých do prieskumu bolo 47 experimentálnych pokusov. Štúdie celkovo skúmali od 6 do 231 účastníkov po obdobie do jedného roka.

Chambersová skúmala účinky stolov na státie v šiestich parametroch: "správanie (napríklad čas sedenia a státia), fyziologických, psychologických, pracovné výkony, nepohodlie a držanie tela."

"Štúdia zistila len minimálne vplyvy na ktorýkoľvek zo šiestich parametrov, najsilnejšie sú zmeny v správaní a nepohodlí," uvádza spoluautorka štúdie Nancy A. Baker z Tufts University v Medforde. Inými slovami, ľudia, ktorí používali stoly na státie, skutočne strávili menej času sedením a viac času státím, než tí, ktorí používali bežné stoly.

Ľudia, ktorí pri stoloch stáli, tiež uviedli, že sa cítia pohodlnejšie v práci. Na druhej strane však tieto stoly boli najmenej efektívne pre produktivitu práce.

Pokiaľ ide o fyziologické účinky, hodnotitelia uvádzajú, že stoly na státie nemali významný vplyv na obezitu, aj keď sa väčšina štúdií zameriavala práve na tieto účinky. Výskumníci však našli aj niektoré menšie prospešné účinky, ale zdôrazňujú skutočnosť, že chudnutie nebolo jedným z nich. Ako uviedla Chambersová:

"Existujú zdravotné prínosy použitia stolov na státie, ako je napríklad malé zníženie krvného tlaku alebo úľava od bolesti chrbta, ale ľudia jednoducho nespália dostatok kalórií, aby s týmito zariadeniami schudli."

Stále však prinášajú menšie benefity

Vedúca výskumníčka však poznamenáva, že by sme nemali v dôsledku týchto zistení prestať tieto stoly používať:

"Aj keď sú to mierne prínosy, niektoré populácie môžu mať veľký úžitok aj z malej zmeny v ich zdraví. Aby sme dosiahli pozitívne výsledky so stolmi na sedenie, potrebujeme lepšie pochopiť, ako ich správne používať; ako každý iný nástroj, musíte ho používať správne, aby ste z neho mohli mať plný úžitok."

Konkrétne je potrebný ďalší výskum na nastavenie pracoviska a dávkovanie státia a sedenia: Ako uvádza Chambersová: