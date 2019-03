Lubyová: Zmeny v zákone o pedagogických zamestnancoch budú v prospech učiteľov

Zmeny v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý prešiel v Národnej rade (NR) SR do druhého čítania, budú v prospech učiteľov. Uviedla to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

Podľa Lubyovej zákon prináša zvýšenie ochrany zamestnancov pred patologickým správaním. „Dávame možnosť, aby sa mohol prijať etický kódex,“ povedala ministerka. Zákon prinesie aj zníženie úväzkov vychovávateľov a výchovných poradcov pri zachovaní platov či posilnenie kariérového poradenstva pre žiakov. Ako ministerka školstva poznamenala, zavedený by mal byť aj nový druh zamestnanca, a to kariérový poradca na úrovni každého okresu. „Všetky zmeny niečo stoja. Bol tam rozpor so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Ministerstvom financií SR, s ktorým sme sa dohodli. So ZMOS-om sme zostali v rozpore,“ poznamenala Lubyová. Zmenou by mal prejsť aj prístup k atestáciám.

Lubyová sa zaoberala aj súčasným kreditovým systémom, ktorý by sa mal po novom zmeniť na systém profesijného vzdelávania. „Nový vzdelávací systém ponechá učiteľom možnosť získať príplatky v takom istom objeme, ako to bolo doteraz, a to 12 percent,“ povedala Lubyová.

Oproti pôvodnému návrhu zákona sa rozšírili napríklad aj možnosti príplatkov za inovačné vzdelávanie, prechodné obdobie sa predĺžilo na sedem rokov, odstránila sa povinnosť špecializačného vzdelávania pre triednictvo, zvýšil sa príplatok za jazykovú skúšku. Upraviť by sa malo aj to, že riaditeľ školy by nemusel po novom aj učiť. „Odstupňované je to od druhu a veľkosti školy,“ dodala Lubyová.

Všetky tieto dodatočné zmeny vyrokované školskými odborármi sú podľa Lubyovej v prospech učiteľov a odborných zamestnancov. „To, o čom sme sa rozprávali so školskými odborármi, musia teraz v parlamente predložiť poslanci, nie my ako ministerstvo,“ povedala šéfka rezortu školstva. V prípade, že ich poslanci v parlamente nepredložia, nezníši sa kvalita zákona. Zmeny v zákone by mali byť s niektorými poslanci predrokované.

Podľa prezidenta Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimíra Crmomana sa zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch nemal dostať do parlamentu v aktuálnej v podobe. Petičný výbor Petície za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch žiada predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby návrh zákona stiahol a zabránil rokovaniam o ňom v parlamente. Pod petíciu zatiaľ vyzbieral viac ako 15.000 podpisov. Podľa Lubyovej SKU, ktorá zákon kritizuje, sa na rokovaniach k nemu nezúčastňovala. Ako doplnila, niektorí ľudia, ktorí sa pod petíciu podpísali, nie sú pedagogicky a odborne zdatní. „Stiahnutie zákona by bolo proti učiteľom,“ uzavrela ministerka školstva.