Facebook a Instagram majú rozsiahly výpadok

Sociálna sieť Facebook má momentálne rozsiahle problémy a výpadky po celom svete vrátane Slovenska. Spoločnosť Facebook túto informáciu potvrdila na Twitteri.

Okrem Facebooku používateľom nefungujú ani aplikácie Instagram a Messenger. Podľa služby downdetector.com má Facebook výpadky v USA aj v Európe. Facebook na Twitteri informoval, že o probléme vedia a snažia sa ho v čo najkratšom čase vyriešiť.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.