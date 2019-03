Fico tvrdí, že nahrávku z Gorily by v minulosti určite použil, ak by ju mal

Bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD) by nahrávku z kauzy Gorila použil, ak by ju mal v roku 2008 k dispozícii. Povedal to v reakcii na informácie, že mu mal v minulosti bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka nahrávku pustiť.

„Ak by som mal nahrávku Gorily v roku 2008, alebo aj v inom období k dispozícii, veľmi rád by som ju okamžite použil. Gorila je totiž kauzou druhej Dzurindovej vlády, v ktorej išlo o rozdeľovanie provízií z privatizácie štátnych podnikov a kupovanie poslancov v parlamente,“ argumentuje.

Zverejnenie takýchto informácií považuje Fico za ďalší účelový útok proti jeho osobe v súvislosti s blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Tvrdí tiež, že ak by sa potvrdila autenticita spisu Gorila, jeho osobu táto téma nijako nediskvalifikuje.

Denník N v stredu informoval, že Trnka pustil Ficovi ukážku z Gorily už v roku 2008 alebo 2009. „Bolo to na stretnutí na Úrade vlády SR, na ktorom bol aj vtedajší šéf bratislavskej krajskej prokuratúry Jaromír Čižnár, súčasný generálny prokurátor,“ tvrdí portál s tým, že to vyplýva z doterajšieho policajného vyšetrovania. Podľa ich informácií už Čižnár na polícii vypovedal.