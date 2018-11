Spojené štáty omylom zverejnili informáciu o obvineniach voči Assangeovi

Americké ministerstvo spravodlivosti už pripravilo obvinenie voči austrálskemu zakladateľovi serveru Wikileaks Julianovi Assangeovi, ktorý v roku 2010 stál za zverejnením utajených amerických dokumentov o vojne v Iraku či v Afganistane. Informovali o tom americké médiá i server Wikileaks na svojom twitterovom konte.

Presný charakter obvinení zatiaľ nie je známy. Podľa dokumentu, ktorý sa dostal na verejnosť, má byť znenie obvinení voči Assangeovi utajené až do jeho zatknutia.

Denník The Washington Post, ktorý sa dostal k dokumentom týkajúcim sa prípadu, napísal, že ministerstvo spravodlivosti USA nezamýšľalo poskytnúť verejnosti informácie o obvineniach proti Assangeovi.

Ako dôvod uviedlo „sofistikovanosť obžalovaného a publicitu súvisiacu s prípadom“. Ministerstvo sa týmto spôsobom súčasne snažilo zabrániť tomu, aby Assange „neušiel alebo sa nevyhýbal zatknutiu a vydaniu“ na stíhanie do USA.

K odhaleniu existencie utajených obvinení voči Assangeovi došlo tento týždeň, a to nedopatrením v rámci iného prípadu, ktorý s touto kauzou nesúvisí, dodal spravodajský portál ABC News.

Podľa Wikileaks dokument, ktorý unikol, by mohol byť pracovnou verziou obvinenia voči Assangeovi.

Denník The Wall Street Journal už dávnejšie napísal, že americkí prokurátori niekoľko rokov viedli diskusie o obvineniach, ktoré by voči Assangeovi mohli vzniesť. Podľa denníka je pravdepodobné, že bude obvinený zo špionáže.

Aktivista a publicista austrálskeho pôvodu Julian Assange sa už viac ako šesť rokov ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, čím sa chcel vyhnúť svojmu vydaniu do Švédska, kde bol obvinený zo znásilnenia. Assange však toto obvinenie odmietla a považoval ho za zámienku pre to, aby ho Švédsko mohlo ďalej vydať do Spojených štátov, kde by mu hrozil vysoký trest za vyzradenie tajných informácií.

V máji roku 2017 však švédska prokuratúra zastavila predbežné vyšetrovanie Assangea v prípade znásilnenia, ktorého sa údajne dopustil v roku 2010.

Koncom októbra Assange obvinil ekvádorské úrady, že ho chcú vyhnať zo svojho veľvyslanectva v Londýne a vydať Spojeným štátom. Veľvyslanectvo totiž prišlo s novými pravidlami a od Assangea žiada, aby zaplatil za svoje lekárske ošetrenia, telefónne hovory a upratal po svojej mačke. Podľa Assangea tieto podmienky porušujú jeho práva. Ekvádorský súd sa Assangeovou žalobou zaoberal, ale napokon ju odmietol.

Server Wikileaks založil Assange v roku 2006. Odvtedy portál zverejnil okrem iného státisíce utajovaných amerických vojenských správ, diplomatických depeší alebo približne 8000 strán dokumentov o programovom arzenáli CIA.