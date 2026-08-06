Koaličná strana SNS ostro vystúpila proti vlastnému nominantovi. Národniari žiadajú ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby okamžite konal a zrušil uznesenia týkajúce sa zonácie národných parkov. Strana sa plne postavila za štátneho tajomníka Filipa Kuffu, ktorý varuje pred reálnou stratou stámiliónov eur z európskych peňazí.
Koaličná SNS vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby bezodkladne inicioval zvolanie vlády SR a navrhol zrušenie uznesení, ktoré súvisia so zonáciami národných parkov. O postoji strany informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová v reakcii na vyjadrenia štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu. Ten tvrdí, že mu Európska komisia (EK) pri zonáciách dala za pravdu a naďalej sú tak v ohrození peniaze z plánu obnovy.
Národniari kritizujú Tarabu za ignorovanie odborníkov
Minister podľa koaličnej strany už po niekoľkýkrát konal na vlastnú zodpovednosť bez vypočutia Kuffu, ktorého SNS považuje za odborníka v predmetnej oblasti. Vedenie ministerstva podľa národniarov nemôže fungovať ako riadenie súkromnej firmy bez rešpektovania názoru kolegov.
Európska komisia osobitne upozornila, že uznesenia vlády, ako aj ustanovenia vyplývajúce z uznesenia vlády, musia byť bezodkladne upravené tak, aby boli odstránené akékoľvek pochybnosti, ktoré súvisia so vzťahom národných parkov a štátnych Lesov SR,
uviedla Škopcová k výhradám z Bruselu. SNS tvrdí, že dlhodobo upozorňovala na viaceré závažné problémy:
- zonácia je podľa nich nastavená v prospech vybraných subjektov,
- neriešia sa vzťahy súvisiace s náhradou škôd vo vzťahu k ľuďom, ktorí podnikajú na predmetných územiach,
- ciele reformy národných parkov sú podľa EK oslabené a komisia požiadala o bezodkladné vysvetlenie.
Sme presvedčení, že Taraba musí urobiť všetko pre to, aby bezodkladne zabránil ohrozeniu 450 miliónov eur, ktoré môže Slovenská republika v najbližšom období stratiť. Veríme, že minister nepodcení túto výhradu EK a urobí všetko pre to, aby škoda nevznikla,
povedala Škopcová s tým, že SNS plne podporuje Kuffu a verí, že Taraba v budúcnosti nebude konať svojvoľne.
Ostrý spor o vplyv Lesov SR
Kuffa ešte v stredu 5. augusta informoval, že mu EK dala za pravdu a peniaze sú ohrozené. Taraba sa voči týmto tvrdeniam ostro ohradil, označil ich za fabulácie a zopakoval, že zonácie sú urobené príkladne, odstraňujú tisíce výnimiek a priestor pre korupciu. Podľa neho Ministerstvo životného prostredia a agrorezort aktuálne finalizujú memorandum o spolupráci na upokojenie situácie.
- po podpise memoranda bude podľa Tarabu jasné, že Lesy SR nebudú mať žiadnu správu na chránených územiach,
- až po tomto kroku bude rezort o veci komunikovať priamo s Európskou komisiou,
- pracovná komunikácia s komisiou však podľa neho prebieha na dennej báze.
Vláda začiatkom júla tohto roka schválila zonácie štyroch národných parkov - Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Kuffa tvrdí, že hoci územia formálne prešli pod správy národných parkov, v podstate zostávajú pod vplyvom štátneho podniku Lesy SR. Taraba tieto výhrady striktne odmieta a považuje ich za snahu ovládnuť národné parky súkromnými ťažiarskymi firmami. O celej situácii informovala agentúra TASR.