Slovensko aj celá Európa bojujú s extrémnym suchom. Štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa apeluje na občanov, aby boli mimoriadne opatrní pri manipulácii s ohňom v prírode, a do budúcnosti zdôrazňuje nutnosť masívneho budovania vodozádržných opatrení. Ohrozené sú najmä vysušené trávne porasty, z ktorých sa oheň ľahko prenesie do lesov.
Na Slovensku bude podľa vedenia envirorezortu potrebné vo väčšej miere budovať a aktívne podporovať účinné vodozádržné opatrenia. Na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. Zároveň dôrazne varoval verejnosť pred ničivými požiarmi spôsobenými aktuálnym extrémnym suchom.
Zhorené plochy a obrovské riziko
Kuffa upozornil najmä na riziká spojené s nedbanlivosťou ľudí v prírode, kde aj malá chyba môže spôsobiť rozsiahle škody na majetku a životnom prostredí.
V tomto období extrémneho sucha si dávajte pozor na táboráky, na odhadzovanie ohorkov a celkovo manipuláciu s ohňom, pretože krajina je pomerne dosť vysušená, hlavne trvalé trávne porasty, a naozaj stačí málo a vzbĺkne požiar,
varoval Kuffa a dodal, že za obrovský a ťažko riešiteľný problém považuje situáciu, ak sa požiar trávy nekontrolovateľne rozšíri aj do lesa.
Dôsledky nedostatku zrážok a vysokých teplôt sú pritom viditeľné a alarmujúce v širšom medzinárodnom kontexte. Situácia si vyžaduje systémové riešenia aj osobnú zodpovednosť jednotlivcov:
- Európa má tento rok historicky najväčšie zhorené plochy za posledných niekoľko desiatok rokov,
- extrémne sucho a s ním spojené riziká tak trápia nielen slovenské územie, ale predstavujú vážny krízový stav pre celú Európu.