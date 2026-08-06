Extrémne horúčavy na Slovensku neutíchajú. Meteorológovia vydali pre veľkú časť územia najvyššie výstrahy tretieho stupňa, pričom teploty môžu presiahnuť až 38 stupňov Celzia. Večer sa k pekelnému počasiu na západe pridá silný vietor a na severe hrozia búrky. Úrady dôrazne varujú pred zdravotnými rizikami a ohrozením života.
Aj štvrtok 6. augusta bude na Slovensku mimoriadne horúci. Pre okresy na západnom a južnom Slovensku a niektoré okresy v strede a na východe krajiny vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Teploty majú lokálne dosahovať nad 38 stupňov Celzia, informujú o tom meteorológovia na svojom webe.
Výstrahy tretieho, druhého a prvého stupňa
Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je podľa SHMÚ vysoká. Výstrahy tretieho stupňa platia od 12.00 do 20.00 h a týkajú sa:
- celého Nitrianskeho a Košického kraja,
- väčšiny územia Bratislavského, Trnavského a Banskobystrického kraja,
- niektorých okresov v Trenčianskom a Prešovskom kraji.
Výstrahy druhého stupňa (nad 35 stupňov Celzia) platia pre okres Malacky, okresy Banská Bystrica a Brezno, okresy Gelnica a Spišská Nová Ves, okresy Senica a Skalica a pre takmer všetky okresy v Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji.
Pre okresy Námestovo a Tvrdošín vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa, kde teplota môže vystúpiť na 33 stupňov Celzia.
Záchranári varujú pred kolapsami
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny patria najmä deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí pacienti. Ohrozené sú najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,
varuje ÚVZ pred podceňovaním aktuálnej situácie s tým, že v dôsledku sucha výrazne narastá aj riziko požiarov.
Dôležitou zásadou je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že nepociťujete smäd. Záchranári okrem toho na zvládnutie horúčav odporúčajú:
- obmedziť fyzickú aktivitu a nezdržiavať sa na priamom slnku,
- zvoliť ľahšie stravovanie a vzdušné oblečenie vrátane prikrývok hlavy,
- používať slnečné okuliare a ochranné krémy,
- nikdy nenechávať deti a domáce zvieratá v zaparkovaných autách.
Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.
Večer hrozia búrky aj silný vietor
Situáciu večer skomplikuje aj iný typ počasia. V okresoch Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Námestovo a Čadca platí počas štvrtka od 18.00 h do polnoci výstraha prvého stupňa pred búrkami. Očakávajú sa prudké lejaky s intenzitou 20 až 30 milimetrov zrážok za polhodinu, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krupobitím.
Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí taktiež od 18.00 h do polnoci pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, niektoré okresy Nitrianskeho kraja a pre okres Myjava. Vietor tu môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.