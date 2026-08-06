Biely dom rázne odmieta mediálne špekulácie o konflikte medzi prezidentom a ministrom obrany. Tvrdenia denníka The Washington Post o tom, že Donald Trump zúril pre nedostatok munície vo vojne s Iránom, označila hovorkyňa za absolútny nezmysel. Spojené štáty však podľa viacerých zdrojov reálne čelia kritickému úbytku zásob presne navádzaných rakiet.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v stredu 5. augusta poprela informácie denníka The Washington Post (WP) o údajných nezhodách prezidenta Donalda Trumpa s ministrom obrany Peteom Hegsethom. Predmetom sporu mal byť kritický nedostatok munície vo vojne s Iránom.
Frustrácia v Camp Davide?
Trumpov kabinet zasadal v piatok 31. júla v letnej rezidencii Camp David v štáte Maryland. Denník WP s odvolaním sa na prítomných predstaviteľov napísal, že šéf Bieleho domu bol počas stretnutia značne frustrovaný, pretože ho nikto neinformoval o extrémnom nedostatku munície potrebnej vo vojne na Blízkom východe. Hovorkyňa Leavittová však tieto tvrdenia na sociálnej sieti X označila za lživé.
Bola som v Camp Davide s prezidentom Trumpom a ministrom Hegsethom. Toto sa doslova nikdy nestalo a denníku Washington Post sme to opakovane hovorili. Túto nezmyselnú správu šíril do mnohých médií niekto, kto chcel zjavne z nejakého dôvodu znevažovať ministra. Nanešťastie pre nich, prezident ministra miluje a myslí si, že odvádza skvelú prácu,
reagovala Leavittová na zverejnené informácie s tým, že vzťahy v administratíve sú naďalej vynikajúce.
Odvolané útoky a tenčiace sa zásoby rakiet
Denník WP vo svojej správe pôvodne uviedol, že prezident Trump mal Hegsethovi priamo vyčítať problém s muníciou, o ktorom si myslel, že je už dávno vyriešený. Práve nedostatok strategického arzenálu bol podľa jedného zo zdrojov denníka hlavným dôvodom, prečo Spojené štáty v uplynulých dňoch odvolali ďalšie plánované vojenské útoky na Irán.
Západné médiá v posledných dňoch zhodne upozorňujú na logistické problémy americkej armády. V súvislosti so stenčujúcimi sa zásobami zbraní informovali o nasledujúcich faktoch:
- Spojené štáty minuli vo vojne s Iránom už väčšinu svojich zásob presne navádzaných rakiet dlhého doletu,
- ide predovšetkým o osvedčené taktické rakety ATACMS,
- kritický nedostatok sa týka aj novšieho typu striel PrSM (Precision Strike Missile).
O vyjadreniach hovorkyne a mediálnych zisteniach informovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry EFE.