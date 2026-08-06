Ruská diplomacia v Kolumbii sa ostro ohradila voči správam o verbovaní tamojších občanov do vojny na Ukrajine. Kým Moskva akékoľvek väzby na náborárov popiera, investigatívne zistenia a svedectvá rodín hovoria o tisíckach kolumbijských žoldnierov, ktorí na fronte bojujú v neľudských podmienkach.
Ruské veľvyslanectvo v Kolumbii v stredu 5. augusta oficiálne poprelo správy o údajných väzbách na siete podozrivé z náboru kolumbijských žoldnierov do vojny proti Ukrajine. Vyjadrenie prišlo po tom, čo kolumbijský spravodajský portál Noticias Caracol v pondelok 3. augusta zverejnil investigatívny článok. Ten obsahoval konkrétne svedectvá a dokumenty naznačujúce, že Moskva aktívne verbovala Kolumbijčanov do vojnového konfliktu.
Odmietnutie obvinení a svedectvá rodín
Ruská diplomatická misia v juhoamerickej krajine túto investigatívnu správu okamžite odmietla a dištancovala sa od akejkoľvek podobnej činnosti.
Ruské veľvyslanectvo nemá žiadne väzby k náborárom spomenutým v správe, ani najmenšiu predstavu o tom, ako financujú svoje aktivity,
uviedla ruská diplomacia vo svojom stredajšom vyhlásení.
Do ostrej diskusie však vstupujú aj rodinní príslušníci Kolumbijčanov, ktorí boli najatí na poskytovanie bezpečnostných služieb v zahraničí. Ide najmä o bývalých príslušníkov armády. Tí upozorňujú, že s ich blízkymi, ktorí pôsobia priamo v Rusku alebo na ukrajinskom fronte, sa zaobchádza veľmi zle.
Tisíce žoldnierov v neľudských podmienkach
Zahraničné nasadenie kolumbijských bojovníkov je dlhodobým fenoménom, ktorý umocňujú domáce ekonomické problémy. Vojaci majú po ukončení služby vo vlasti často ťažkosti s hľadaním stabilnej práce, preto o ich služby prejavujú záujem krajiny zmietané konfliktmi. Situáciu v číslach ilustrujú viaceré štatistiky a udalosti z nedávneho obdobia:
- podľa vyjadrení kolumbijského prezidenta Gustava Petra priamo v Rusku a na Ukrajine bojuje za peniaze najmenej 7 000 Kolumbijčanov,
- Organizácia Spojených národov (OSN) ešte v marci odhadla, že najmenej 10 000 kolumbijských občanov bolo zverbovaných do konfliktov po celom svete,
- zahraniční bojovníci sa v týchto konfliktoch často ocitajú vo vyslovene neľudských podmienkach,
- v novembri minulého roka Rusko odsúdilo dvoch Kolumbijčanov na 13 rokov väzenia na základe obvinení, že bojovali na opačnej strane – v radoch ukrajinských ozbrojených síl.
O diplomatickej roztržke informovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.