Ukrajina čelí kritickému nedostatku rakiet protivzdušnej obrany, čo sa tragicky prejavilo pri najnovšom masívnom ruskom útoku. Prezident Volodymyr Zelenskyj preto naliehavo žiadal o pomoc generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Zatiaľ čo ruská produkcia zbraní pred zimou rastie, dodávky od západných spojencov sa v porovnaní s vlaňajškom prepadli na tretinu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu 5. augusta telefonoval s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) Markom Ruttem o spôsoboch, ako Ukrajine zaobstarať ďalšie rakety protivzdušnej obrany. Je mimoriadne dôležité, aby krajiny prekonali byrokratické prekážky a prijali nevyhnutné politické rozhodnutia, vyhlásil Zelenskyj po telefonáte na sociálnej sieti X.
Tragická noc a masívny útok
Kritický nedostatok obranných systémov sa naplno ukázal počas noci na stredu. Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že sa im nepodarilo zostreliť ani jednu z balistických rakiet vypustených Ruskom. Nočný teror priniesol katastrofálne následky:
- Moskva podľa Zelenského vyslala na ukrajinské územie 115 dronov, 24 balistických rakiet a štyri strely s plochou dráhou letu,
- pri úderoch v Kyjeve a priľahlých oblastiach prišlo o život 17 ľudí,
- viac ako 40 ďalších civilistov utrpelo zranenia.
Snažíme sa zo všetkých síl spolupracovať so všetkými partnermi, ktorí nám môžu pomôcť s dodávkami rakiet na ochranu pred tak šialenými ruskými útokmi zameranými na existenciu, ľudí a civilné objekty,
uviedol Zelenskyj k obsahu rozhovoru s novým šéfom Aliancie. Životy Ukrajincov podľa neho doslova každý deň závisia od odhodlania partnerov v Európe a Spojených štátoch. Rutte vo svojom príspevku potvrdil, že vedie rokovania o tom, ako môže NATO naďalej Ukrajine poskytovať obranu, ktorú tak naliehavo potrebuje.
Opotrebovacia vojna pred ťažkou zimou
Poradca ukrajinského prezidenta pre rozvoj obranných technológií Serhij Beskrestnov odhaduje, že Rusko je momentálne schopné každý mesiac odpáliť na územie Ukrajiny 100 balistických rakiet. Opotrebovacia vojna tak podľa neho vstúpila do ďalšej, ešte náročnejšej fázy. Zelenskyj upozornil na alarmujúci nepomer – kým dodávky obranných striel od spojencov sa tento rok znížili na tretinu v porovnaní s vlaňajškom, Moskva sa snaží výrazne zrýchliť výrobu pred nadchádzajúcou zimou, kedy sa očakávajú útoky na energetickú infraštruktúru.
Vzhľadom na obmedzené zásoby protiraketových systémov vo svete vyjadrili analytici presvedčenie, že Ukrajina by sa s touto situáciou mohla vyrovnať zameraním sa priamo na odpaľovacie zariadenia v Rusku.
Ozbrojené sily vedia, že musia zničiť nepriateľské odpaľovacie zariadenia, čím sa zníži počet útokov na Ukrajinu. Práve na tom pracujú,
doplnil ukrajinský prezident k novej taktike. Podľa agentúry Reuters však súčasné vojenské kapacity Ukrajiny takéto rozsiahle údery zatiaľ neumožňujú. O vyjadreniach politikov informovala aj slovenská tlačová agentúra TASR.