Vedenie ministerstva životného prostredia čelí vnútornému konfliktu, ktorý sa týka zonácie národných parkov a miliónov z plánu obnovy. Štátny tajomník Filip Kuffa tvrdí, že pre sporné uznesenia vlády je v ohrození 450 miliónov eur, pričom sa odvoláva na postoj Európskej komisie. Minister Tomáš Taraba však tieto vyhlásenia rázne odmieta, označuje ich za fabulácie a uisťuje, že komunikácia s Bruselom je pod kontrolou.
Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa tvrdí, že mu Európska komisia (EK) dala za pravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov. Naďalej je tak podľa neho ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa voči týmto tvrdeniam ostro ohradil s tým, že ide o fabulácie, ktoré vôbec neodzrkadľujú reálny skutkový stav.
Komunikácia s Bruselom a tvrdá reakcia
Štátny tajomník zverejnil svoje stanovisko a údajné reakcie z európskych inštitúcií prostredníctvom internetu.
Európska komisia nám potvrdila mailom, že dôrazne žiada, aby sporné uznesenia boli buď zrušené alebo boli zmenené do podoby tak, aby nevytvárali nejaké pochybnosti,
uviedol Kuffa na sociálnej sieti. Podľa jeho slov je teraz už len na samotnej vláde, aký krok urobí. Ak nedôjde k zmene alebo k zrušeniu týchto uznesení, 450-miliónová platba podľa neho zostáva v ohrození.
Z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v ostrej reakcii uviedli, že rezort spoločne s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aktuálne finalizujú memorandum o spolupráci, ktoré jasne odpovedá na všetky otázky EK. Rezort zároveň označil za nanajvýš neprofesionálne, ak úradník ministerstva vynáša pracovnú komunikáciu na verejnosť, keďže komunikácia s komisiou prebieha na dennej báze. Samotný minister Taraba zopakoval, že zonácie sú urobené príkladne a odstraňujú tisíce výnimiek i priestor pre korupciu.
Sporné lesy a správa národných parkov
Vláda ešte začiatkom júla schválila zonácie štyroch veľkých chránených území, čo je dôležitou súčasťou míľnika v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Ide o:
- Tatranský národný park,
- Národný park Nízke Tatry,
- Národný park Poloniny,
- Národný park Malá Fatra.
Schválené zonácie však podľa Kuffu negujú reformu národných parkov. Kritizoval najmä konkrétny bod uznesenia vlády, ktorý sa do dokumentu dostal ako pripomienka, kvôli čomu podľa neho nie sú splnené podmienky plánu obnovy:
- problém vidí v tom, že štátny podnik Lesy SR má naďalej zabezpečovať odborné hospodárenie v lesoch a odbornú starostlivosť o lesné porasty a pozemky,
- tvrdí, že územia síce formálne majú prejsť pod správu národných parkov, ale reálne ostávajú v podstate pod štátnym podnikom,
- Európska komisia mala podľa neho od začiatku avizovať takýto stav ako problematický pri platbe v súvislosti s reformou.
Minister Taraba na druhej strane zopakoval, že vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod chránené územia. Výhrady svojho štátneho tajomníka považuje skôr za snahu ovládnuť národné parky súkromnými ťažiarenskými firmami.